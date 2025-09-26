MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La troisième édition de ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) au Canada, s'est conclue hier au Palais des congrès de Montréal après deux jours de conférences exclusives, d'ateliers et d'annonces importantes qui façonneront l'avenir de l'IA au pays et à l'international.

L'événement marque un tournant, définissant ALL IN comme un événement de calibre mondial et un carrefour de rencontre pour les leaders du milieu des affaires, de la technologie, des gouvernements et du monde académique afin de bâtir une économie canadienne propulsée par l'IA. Grâce à une participation record et à une portée internationale croissante, ALL IN a confirmé son statut de plus grand rassemblement en IA au pays et comme l'un des événements technologiques les plus influents à l'échelle nationale -- et une force montante sur la scène nord-américaine.

Près de 6 500 leaders et innovateurs, provenant de plus de 40 pays, se sont réunis pour explorer le potentiel commercial de l'IA, nouer des partenariats et échanger sur les meilleures pratiques pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente. Quelque 2 500 entreprises et les 100 meilleures startups canadiennes d'IA ont rencontré des centaines d'investisseurs désireux de soutenir les prochaines grandes réussites technologiques du pays. L'événement, qui a rassemblé 60 % d'adopteurs d'IA et 40 % de fournisseurs d'IA, a offert un équilibre propice aux ententes d'affaires et à l'accélération de l'adoption de l'IA dans tous les secteurs.

Une programmation réunissant des pionniers canadiens de l'IA, des étoiles montantes et des voix internationales

ALL IN 2025 a proposé une programmation impressionnante couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Plus de 200 conférenciers répartis sur quatre scènes ont abordé des sujets comme la transformation des entreprises, les données et l'innovation, l'avenir du travail, la durabilité et le rôle plus large de l'IA dans la société et l'économie. Ces échanges ont suscité d'importantes discussions sur l'industrie et les politiques, soulignant l'importance d'une adoption responsable et rapide de l'IA canadienne, essentielle tant pour la compétitivité à long terme du Canada que pour l'épanouissement de l'écosystème local de l'IA. Parmi les conférenciers invités figuraient Yoshua Bengio (LoiZéro), Kari Briski (NVIDIA), Nick Frosst (Cohere), Aidan Gomez (Cohere), Hugo Larochelle (Mila), Sasha Luccioni (Hugging Face), Arthur Mensch (Mistral AI), Mike Murchison (Ada), Joelle Pineau (Cohere), Elissa Strome (CIFAR) et Andrej Zdravkovic (AMD).

L'événement a également réuni plusieurs représentants gouvernementaux de haut niveau, dont l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (gouvernement du Canada) ; l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (gouvernement du Canada) ; Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal (gouvernement du Québec) ; et Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique (gouvernement du Québec). Leur présence témoigne du fait que l'IA est une priorité pour les gouvernements qui cherchent activement à moderniser les services publics grâce aux technologies conçues au Canada.

Alors que le Canada cherche à établir de nouveaux partenariats commerciaux et à diversifier son économie, la présence de délégations de 42 pays, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon, démontre l'élan dont bénéficie le pays sur la scène internationale de l'IA.

Après avoir mis la France à l'honneur en 2024, les Émirats arabes unis étaient Pays à l'honneur pour 2025. Dirigée par S.E. Mohamed Bin Taliah, chef des services gouvernementaux, la délégation émiratie -- incluant des représentants du Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis -- a souligné son ambition de positionner le pays comme un leader mondial de l'IA, en misant les investissements dans l'innovation locale et internationale ainsi que sur des partenariats stratégiques pour accélérer l'adoption des technologies dans tous les secteurs.

ALL IN stimule l'innovation et les investissements

Pendant deux jours, ALL IN a servi de scène à de nombreuses annonces majeures qui façonneront l'écosystème local de l'IA et l'économie en général :

Cohere a annoncé avoir levé 100 millions $ US additionnels auprès d'investisseurs lors de la deuxième clôture de son plus récent tour de financement, ce qui porte sa valorisation à environ 7 milliards $ US.

TELUS a annoncé l'ouverture du premier centre d'IA souveraine au Canada , un jalon majeur pour l'indépendance technologique du pays. Propulsé par la dernière génération de processeurs graphiques NVIDIA et l'infrastructure informatique de pointe de Hewlett Packard Enterprise, ce centre de données fournira aux entreprises canadiennes, aux chercheurs et aux innovateurs des capacités de pointe en IA tout en veillant à ce que les données demeurent stockées en toute sécurité à l'intérieur des frontières nationales.

, un jalon majeur pour l'indépendance technologique du pays. Propulsé par la dernière génération de processeurs graphiques NVIDIA et l'infrastructure informatique de pointe de Hewlett Packard Enterprise, ce centre de données fournira aux entreprises canadiennes, aux chercheurs et aux innovateurs des capacités de pointe en IA tout en veillant à ce que les données demeurent stockées en toute sécurité à l'intérieur des frontières nationales. En marge de ALL IN, un dispositif chirurgical alimenté par l'IA a été présenté en direct pour la première fois à l'Institut-hôpital neurologique de Montréal. SENTRY, une technologie neurochirurgicale de précision mise au point par Reveal et ses partenaires universitaires, distingue en temps réel les tissus cancéreux des tissus sains, offrant un espoir tangible d'amélioration des résultats pour les patients.

Vooban, l'une des entreprises d'IA les plus prometteuses et à la croissance la plus rapide du Canada , a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars et la création de deux nouvelles divisions : l'une consacrée au développement d'agents d'IA qui réinventent les façons de travailler, et l'autre entièrement dédiée à la cybersécurité des projets, des modèles d'IA, des agents et des systèmes multiagents.

, a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars et la création de deux nouvelles divisions : l'une consacrée au développement d'agents d'IA qui réinventent les façons de travailler, et l'autre entièrement dédiée à la cybersécurité des projets, des modèles d'IA, des agents et des systèmes multiagents. Hypertec a annoncé la création d'un campus de 250 millions de dollars à LaSalle (Québec), qui accueillera ses activités avec 5C et un centre de recherche souverain en IA en collaboration avec Mila. Doté d'une infrastructure sécurisée offrant jusqu'à 3 MW de capacités pour des processeurs graphiques et des accélérateurs de prochaine génération, ce centre aidera les chercheurs, les startups et les entrepreneurs canadiens à accéder à des ressources informatiques avancées et à développer des infrastructures durables.

Un autre moment fort a été le Défi AgriTech IA, organisé en partenariat avec des acteurs internationaux du système agroalimentaire. Les entreprises canadiennes y ont présenté des solutions d'IA pour répondre à des défis agricoles concrets, allant de la gestion des sols et des cultures à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Sollum Technologies et Miraterra ont remporté le défi grâce à leur capacité à générer des gains mesurables en productivité, en durabilité et en résilience. Les équipes gagnantes présenteront leurs innovations au Forum mondial de l'alimentation qui se tiendra au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, en octobre.

En route vers 2026

Élargissant sa portée au-delà de l'intelligence artificielle pour embrasser l'ensemble des technologies -- incluant l'informatique quantique et la cybersécurité -- ALL IN 2026 poursuivra les discussions stratégiques entre l'industrie et les gouvernements, favorisera des liens internationaux et mettra en valeur le leadership canadien en matière de technologie.

La quatrième édition aura lieu les 16 et 17 septembre 2026 à Montréal. Les billets sont déjà en prévente.

À propos de ALL IN

ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est l'un des principaux événements technologiques du Canada et la porte d'entrée vers la côte Est de l'Amérique du Nord. Au-delà des discussions captivantes, cet événement stimule l'innovation et les affaires en offrant une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

