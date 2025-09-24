MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à ALL IN , le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) au Canada, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 24 et 25 septembre, ainsi qu'en virtuel.

ALL IN 2025 réunira plus de 6 000 dirigeants, experts, chercheurs et innovateurs de plus de 40 pays, avec plus de 200 conférenciers qui livreront une programmation ambitieuse mettant en valeur à la fois le dynamisme de l'écosystème d'innovation canadien et le leadership de l'IA du Canada sur la scène mondiale.

Le programme de cette troisième édition d'ALL IN s'articulera autour de cinq grands axes: la société et l'économie; la transformation d'entreprise; les données et l'innovation; l'avenir du monde du travail; et la durabilité.

La programmation complète est disponible ici .

Les faits saillants du jeudi 25 septembre sur les deux scènes principales (Forum et Agora) incluent (heures en HAE) :

8h30: Mot d'ouverture du jour 2 - avec Magda Popeanu (Ville de Montréal) & Stéphane Paquet (Montréal International)

- avec Magda Popeanu (Ville de Montréal) & Stéphane Paquet (Montréal International) 9h00 : Propulser l'économie du Québec par l'IA - avec Isabelle Dessureault ( Chambre de commerce du Montréal métropolitain), Christine Fréchette (Gouvernement du Québec), Ulric Adom (Rio Tinto) et Patrick Brayley (TC Transcontinental)

- avec ( commerce du Montréal métropolitain), Christine Fréchette (Gouvernement du Québec), (Rio Tinto) et (TC Transcontinental) 10h45 : L'IA en santé : Révolutionner les soins aux patients et l'innovation médicale - avec Marc Bellemare (Reliant AI), Martin Bélanger (TELUS Santé), René Caissie (Medeloop) et Roxana Sultan (Vector Institute)

- avec (Reliant AI), Martin Bélanger (TELUS Santé), René Caissie (Medeloop) et (Vector Institute) 11h30 : Du laboratoire au marché : accélérer le passage de la recherche à la commercialisation de l'IA au Canada - avec Joelle Pineau (Cohere) et Hugo Larochelle (Mila)

- avec (Cohere) et (Mila) 13h15 : L'IA et l'avenir de l'administration publique : automatisation, accessibilité et responsabilité - avec Stephen Burt (Gouvernement du Canada ), Anna Jahn (Mila), Lucy Hargreaves (Build Canada) et Ima Okonny (Gouvernement du Canada )

- avec (Gouvernement du ), (Mila), (Build Canada) et (Gouvernement du ) 14h30 : De la découverte au financement : construire l'écosystème des startups en IA au Canada - avec Sanajana Basu (Radical Ventures), Michael Buhr (C100), Eleonore Jarry-Ferron (Brightspark Ventures) et Kory Jeffrey (Inovia)

- avec Sanajana Basu (Radical Ventures), (C100), (Brightspark Ventures) et (Inovia) 15h30 : Accélérer l'adoption de l'IA agentique par les entreprises - avec Foteini Agrafioti (RBC), Aidan Gomez (Cohere), John Watson (Bell) et l'honorable Evan Solomon (Gouvernement du Canada )

- avec Foteini Agrafioti (RBC), Aidan Gomez (Cohere), (Bell) et l'honorable (Gouvernement du ) 15h30 : Le rôle de l'IA pour un futur durable - avec Sasha Luccioni (Hugging Face)

- avec (Hugging Face) 15h40 : Séance de fermeture - avec Isabelle Turcotte (ALL IN, Scale AI) et l'honorable Mélanie Joly (Gouvernement du Canada )

Lieu

Palais des congrès de Montréal (200, avenue Viger Ouest)

Nous invitons les journalistes à planifier leurs déplacements à l'avance, en raison de la grève et de la réduction des services de transport en commun.

Accréditation pour les médias

Les demandes d'accréditation de la part des médias peuvent être transmises à Eric Aach à l'adresse [email protected] . Toute question ou demandes d'entrevue peuvent également être envoyées à l'équipe chargée des relations avec les médias.

Information importante sur l'équipement audiovisuel des médias

Afin d'assurer la meilleure couverture possible de l'événement et d'éviter toute interférence avec les autres technologies présentes sur place, il est demandé aux représentants des médias de privilégier l'utilisation d'équipement filaire. Des espaces réservés aux médias seront disponibles près des systèmes de distribution audio dans chacune des principales salles pour faciliter l'accès. Un salon média est également à la disposition de la presse.

