Une présence devancée, bonifiée et prolongée des équipes de propreté sur le terrain dans MHM

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est heureux de dévoiler son Plan d'action en propreté et de toutes nouvelles mesures afin d'améliorer la propreté et la qualité de vie dans ses quartiers. L'objectif de l'arrondissement est d'augmenter la présence sur le terrain de ses équipes et de ses partenaires, et ce, plus tôt et plus longtemps.

« En donnant un gros coup dès la fonte de la neige, en ramassant dans les meilleurs délais les couches de déchets accumulés tout au long de l'hiver, on souhaite donner rapidement aux citoyennes et citoyens un milieu de vie propre et agréable, dont ils peuvent être fiers. Cette fierté est un moteur important pour mobiliser l'engagement et la participation de tout un chacun dans le maintien de la propreté de nos espaces collectifs. », explique Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Des opérations devancées

Avec la fonte de plus en plus hâtive de la neige, les saletés accumulées au cours de l'hiver refont surface plus tôt. La bonification importante du financement des brigades de propreté pour étendre leur couverture et leur période d'opération, ainsi que le devancement de la mise en opération des balais de rue, permettront de ramasser les déchets au sol et vider les paniers de rue dès la mi-mars. En début de saison, des opérations intensives seront organisées sur les rues commerciales et les grandes artères pour donner le coup d'envoi à la saison, tout en mobilisant les partenaires aux abords des zones visées afin d'assurer un maintien tout au long de la saison.

Collectes et gestion des matières résiduelles

Cet été, des mesures d'accompagnement innovantes seront mises en place pour réduire les freins associés au tri et à la gestion des matières résiduelles, surtout en période estivale. D'abord, un projet pilote sera déployé dans un secteur de l'arrondissement pour collecter les résidus alimentaires deux fois par semaine pendant l'été. Ensuite, des lieux d'apport volontaires seront mis en place dans certains secteurs névralgiques pour offrir une solution alternative en période de chaleur.

Dans MHM, on fait bon ménage!

Conscient de l'importance du travail collectif, l'arrondissement souhaite encourager la participation citoyenne aux corvées de nettoyage autonomes, soutenues par l'éco-quartier. Un concours sera lancé pour récompenser et remercier les personnes qui s'impliquent dans le cadre de corvées citoyennes. Plus d'informations à venir.

Le territoire de MHM

Le territoire de MHM est un des plus vastes à Montréal, comptant 74 000 foyers, 576 kilomètres de rue, 488 kilomètres de trottoirs, 65 kilomètres de pistes cyclables, 17 kilomètres de ruelles commerciales, 57 parcs, 128 espaces verts, 818 saillies végétalisées, 40 000 arbres et 750 paniers à ordures. C'est quelque 135 employé(e)s et 75 appareils qui sont mobilisés sur le terrain pour assurer les opérations de propreté.

Pour consulter le Plan d'action en propreté de MHM : https://mtl.ged.montreal.ca/constellio/?collection=mtlca&portal=REPDOCVDM&lg=#!displayDocument/00000107168

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Vincent Fortin, chargé de communication, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 514 991-2195, [email protected]