Une première sur la Côte-Nord - Pelletée de terre pour lancer le début des travaux d'un CPE préfabriqué

BAIE-COMEAU, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 5 365 593 $ pour la construction du premier CPE préfabriqué dans la région de la Côte-Nord, situé à Baie-Comeau.

À l'occasion de la pelletée de terre officielle, la ministre et le député étaient accompagnés de la directrice générale du CPE Les p'tits bécots, Mme Annie-Claude Grondin, ainsi que des autres partenaires qui contribuent à la réalisation de ce projet.

La nouvelle installation offrira 78 places à 9,35 $ aux familles de la région, dont 10 places pour les enfants âgés de 18 mois et moins. Le mode de construction préfabriqué offre un meilleur contrôle des coûts et accélère la livraison des installations.

Citations :

« Les installations préfabriquées pour nos CPE sont un levier supplémentaire qui permet d'offrir plus rapidement des places subventionnées à nos familles. Leur construction dans un court délai amène plus de flexibilité et donne l'occasion à davantage de parents de profiter de places en services de garde éducatifs à 9,35 $ par jour. Je suis très fière d'annoncer cet investissement de plus de cinq millions de dollars de notre gouvernement pour notre région. Je tiens d'ailleurs à souligner l'engagement exceptionnel de toutes les parties prenantes dans cette première construction sur la Côte-Nord. Leur contribution a été essentielle pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je me réjouis de l'annonce de ma collègue et je félicite tous les partenaires pour leur mobilisation entourant ce projet si important. C'est une fierté de voir que Baie-Comeau s'inscrit parmi les premières villes au Québec à profiter d'un projet de CPE préfabriqué. La construction rapide de l'installation fait en sorte que 78 nouvelles places subventionnées seront maintenant disponibles pour les familles d'ici. C'est une excellente nouvelle pour les parents. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Ce nouveau CPE à vocation plein air est bien plus qu'un bâtiment : c'est une aventure collective rendue possible par la mobilisation de nombreux acteurs. C'est avec grande fierté que nous amorçons ce projet ancré dans nos valeurs nord-côtières, qui offrira un lieu d'épanouissement et de découvertes tout en répondant à un grand besoin dans la communauté. »

Annie-Claude Grondin, directrice générale CPE Les p'tits bécots

Faits saillants :

L'installation préfabriquée a été construite par l'entreprise LFG Construction.

Il s'agit de la deuxième installation du CPE Les p'tits bécots. La première compte 80 places, dont 10 places pour les enfants âgés de 18 mois et moins.

Le coût total du projet est d'un peu plus de 5,7 millions de dollars.

Le montage financier est le suivant : Gouvernement du Québec : 5 365 593 $ CPE Les p'tits bécots : 194 246 $ Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables : 111 000 $ Innovation et développement Manicouagan : 83 960 $ Innergex : 25 000 $

La Société d'expansion de Baie-Comeau a offert gratuitement le terrain d'une valeur de 201 100 $ au CPE.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]