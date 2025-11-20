Le gouvernement du Québec accorde près de 8 M$ pour deux projets en infrastructures d'eau à Sept-Îles

MALIOTENAM, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, était présente aujourd'hui à Maliotenam pour annoncer qu'une somme de 7 844 572 $ a été accordée à la Ville de Sept-Îles pour deux projets en infrastructures d'eau.

Plus précisément, une aide de 4 274 115 $ est versée pour la mise aux normes des rejets d'eaux usées du secteur Moisie, qui regroupe Place de La Boule, la zone de villégiature de la ville ainsi que la communauté autochtone de Maliotenam. Le projet vise notamment la construction d'un poste de pompage et d'une station d'épuration.

Sept-Îles pourra également améliorer la qualité de l'eau potable à Place de La Boule et à Maliotenam, grâce à une subvention de 3 570 457 $. Ce montant servira principalement à prolonger le réseau d'aqueduc afin de remplacer les puits dont la source d'alimentation en eau est actuellement contaminée.

Les deux initiatives pourront être réalisées grâce non seulement à l'appui du gouvernement du Québec, mais aussi à la collaboration et à la contribution financière de la Première Nation Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam.

Citations :

« Quand on pense aux services essentiels, les infrastructures d'eau se trouvent évidemment en tête de liste. Les enjeux sont multiples; il faut agir pour les régler, et c'est ce que nous annonçons aujourd'hui, ici, à Maliotenam et à Sept-Îles, comme on le fait partout au Québec. C'est toujours stimulant quand on peut chiffrer précisément le nombre de bénéficiaires - et c'est le cas ici, alors que l'aboutissement tant attendu de ces deux projets profitera à plus de 2 500 résidents. Il n'y a pas plus concret que ça! Ma priorité, comme ministre des Affaires municipales, c'est de livrer des projets d'infrastructure d'un niveau de qualité auquel les familles sont en droit de s'attendre, et ce soutien financier permettra justement de réaliser des travaux essentiels qui auront des retombées directes sur la qualité de vie des citoyens de Sept-Îles. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Ces aides viennent répondre à des besoins réels! Tout le monde veut être certain d'avoir accès à de l'eau de qualité pour sa famille et savoir que ses égouts ne se déversent pas dans le Saint-Laurent, qui est si important pour la région. Qu'il s'agisse du traitement des eaux usées à Moisie ou de l'amélioration de la qualité de l'eau potable à Place de La Boule et à Maliotenam, ces investissements permettront de bonifier des services essentiels tout en soutenant la vitalité de la région et en protégeant l'environnement. Merci à la Ville pour son engagement à rendre son territoire toujours plus durable et attrayant. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis

« Avec ces projets, nous garantissons un approvisionnement en eau potable à long terme aux citoyens de Place de La Boule et de Mani-utenam, ainsi que des installations adéquates pour le traitement des eaux usées. Nous sommes fiers d'avoir réalisé ces initiatives en étroite collaboration avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam et d'avoir pu bénéficier, pour ce faire, de la contribution financière du gouvernement du Québec. »

Benoit Méthot, maire de Sept-Îles

« Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam est heureuse de pouvoir collaborer avec la Ville de Sept-Îles et le gouvernement du Québec pour assurer à tous ses membres des infrastructures essentielles et des services publics de haute qualité. »

Jonathan Shetush, chef du conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la surconsommation de l'eau potable et de la mobiliser à cet égard, le MAMH a déployé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités. Des outils de communication à leur usage sont d'ailleurs disponibles en ligne.

Liens connexes :

