Une première rencontre sur les enjeux prioritaires du monde municipal entre l'UMQ et la ministre Geneviève Guilbault

SHAWINIGAN, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de son conseil d'administration, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a accueilli la nouvelle ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, pour échanger sur les enjeux prioritaires qui touchent les municipalités du Québec, notamment la crise des infrastructures et le blocage des fonds fédéraux.

La question des infrastructures demeure critique. Les coûts explosent et les solutions tardent à se concrétiser. L'UMQ demande au gouvernement du Québec de réunir rapidement l'ensemble des parties prenantes afin de mettre en place des mesures concrètes pour soutenir les municipalités.

L'UMQ dénonce également le blocage de plusieurs milliards de dollars de fonds fédéraux à Ottawa, alors que les besoins sur le terrain sont pressants. Elle appelle le gouvernement fédéral à transférer ces sommes au Québec sans condition, afin que les municipalités puissent enfin en bénéficier.

« Les défis sont grands, mais les solutions existent. Nos municipalités sont prêtes à agir, à condition d'avoir les moyens de le faire. Il est urgent que les gouvernements se mobilisent à nos côtés pour débloquer les ressources et soutenir les communautés partout au Québec », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ réaffirme son rôle de porte-voix des gouvernements de proximité et sa volonté de travailler avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins dans toutes les régions du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces.

