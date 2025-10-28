Planification de l'immigration : l'UMQ demande une immigration qui reflète les réalités du terrain

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui ses recommandations en commission parlementaire sur la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2026-2029.

Un appel à l'action clair a été lancé aux gouvernements du Québec pour qu'ils tiennent davantage compte des particularités locales et régionales en matière d'immigration et assurent une plus grande prévisibilité des politiques migratoires.

Parmi les principales demandes :

Doter le Québec d'une stratégie nationale de régionalisation de l'immigration avec des objectifs et des cibles à atteindre en fonction des besoins réels des régions ;

Que le gouvernement du Québec exige du gouvernement du Canda un moratoire immédiat sur les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) ;

Prendre en compte les particularités locales et régionales dans l'ensemble des décisions liées au PTET, notamment en s'appuyant sur des indicateurs tels que le salaire médian, le taux de chômage et les pénuries de main-d'œuvre ;

Mettre en place un programme pilote d'immigration régionale afin d'offrir une voie d'accès rapide à la résidence permanente pour les étudiants internationaux diplômés en région.

« Les règles actuelles du PTET freinent l'accès à une main-d'œuvre essentielle dans plusieurs secteurs économiques. On le constate chaque jour : des entreprises doivent refuser des contrats, ralentir leurs activités ou faire face à une pression accrue en raison du manque de personnel. Il est urgent d'assouplir ces règles afin d'arrimer efficacement les politiques migratoires aux réalités du terrain », a affirmé Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches.

« Pour que les gens s'intègrent et restent, il faut leur offrir de la prévisibilité. C'est pourquoi nous proposons un programme pilote d'immigration régionale : il permettrait aux diplômés étrangers formés ici de s'enraciner là où ils ont choisi d'étudier en facilitant leur accès vers la résidence permanente, tout en répondant aux besoins spécifiques de nos régions en main-d'œuvre », a souligné Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.

Le mémoire déposé en commission parlementaire est disponible en ligne.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]