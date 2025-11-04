Budget fédéral 2025-2026 - De nouveaux investissements en infrastructures, mais des sommes toujours bloquées à Ottawa

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget fédéral 2025-2026 par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances du Canada, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère l'urgence pour le gouvernement du Canada de s'entendre avec le gouvernement du Québec sur le transfert des sommes prévues pour les municipalités du Québec dans les précédents budgets, totalisant plus de 8,5 milliards de dollars.

Le gouvernement annonce aujourd'hui la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, présenté comme un nouveau levier pour les infrastructures. Cependant, ce fonds serait largement financé à partir de programmes déjà annoncés ou de sommes non utilisées. L'UMQ craint que le milieu municipal québécois perde des milliards de dollars.

En effet, plus de 8,5 milliards de dollars destinés aux municipalités québécoises demeurent inaccessibles et non utilisés en raison de l'absence d'ententes entre les gouvernements du Québec et du Canada. Cette impasse, que l'UMQ dénonce depuis plusieurs mois, freine la mise en œuvre de projets essentiels sur le terrain et compromet la capacité des municipalités à répondre aux besoins croissants de leur population.

Afin de répondre aux urgences, l'UMQ demande à nouveau au gouvernement du Canada de conclure rapidement une entente avec le gouvernement du Québec pour rendre disponibles les 8,5 milliards de dollars destinés aux municipalités qui permettront le déploiement de projets structurants en transport collectif, en logement et en adaptation aux changements climatiques, leviers essentiels du développement économique des municipalités québécoises.

« Le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes soulève de sérieuses préoccupations quant à la provenance du financement. Il serait inacceptable d'aller piger dans les sommes déjà prévues pour des projets au Québec, soit 8,5 milliards, mais auxquelles nous n'avons pas accès faute d'ententes entre les deux paliers de gouvernement. Ces sommes ne doivent pas être utilisées pour financer des projets ailleurs au Canada alors que les besoins sont colossaux dans les municipalités québécoises. Il est impératif que les fonds soient transférés sans condition afin de permettre la réalisation de projets structurants. », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'itinérance, le grand oublié de ce budget

L'UMQ déplore l'absence de nouvelles sommes dédiées à l'itinérance dans le budget fédéral, alors que les besoins des municipalités québécoises ne cessent de croître. Le monde municipal demandait une bonification du programme Vers un chez-soi, ainsi que la création d'un fonds permanent pour soutenir les municipalités face à l'enjeu des campements et de l'itinérance hors refuge. Dans un contexte économique marqué par une montée des vulnérabilités, le gouvernement du Canada a pourtant un rôle crucial à jouer pour répondre aux différentes crises qui touchent toutes les régions.

La voix des gouvernements de proximité

