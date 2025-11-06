Immigration : des orientations qui ne répondent pas aux besoins des régions

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - À la suite des annonces du gouvernement du Canada dans son budget du 4 novembre et de la publication aujourd'hui des orientations du gouvernement du Québec en matière d'immigration, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) exprime ses vives préoccupations quant aux impacts potentiels.

Dans plusieurs régions, comme la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches, la réduction des seuils d'immigration temporaire et permanente met en péril la vitalité économique et la capacité à maintenir les services essentiels. L'UMQ réitère l'urgence d'adopter une approche différenciée et concertée en matière d'immigration, afin de soutenir pleinement le développement de toutes les régions du Québec.

« Ces deux annonces ne sont pas ancrées dans les réalités des différentes régions du Québec. Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie de main-d'œuvre, réduire les seuils d'immigration sans les régionaliser revient à affaiblir les bases mêmes de notre vitalité collective », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ rappelle que les personnes immigrantes, qu'elles soient temporaires ou permanentes, jouent un rôle structurant dans les régions : elles soutiennent différents secteurs de l'économie, contribuent à la vitalité des milieux de vie et renforcent la résilience des communautés. L'UMQ accueille favorablement l'intention du gouvernement du Québec de favoriser l'admission permanente des personnes déjà sur place, principalement dans les régions. L'ajustement par le gouvernement du Canada du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) demeure essentiel.

Dans son mémoire déposé en commission parlementaire sur la planification pluriannuelle de l'immigration, l'UMQ demandait notamment :

Une stratégie nationale de régionalisation de l'immigration, avec des cibles différenciées selon les besoins des régions;

Un moratoire sur les restrictions au PTET;

Un programme pilote d'immigration régionale, facilitant l'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux diplômés en région.

La réduction du nombre d'étudiants internationaux et l'absence de passerelles simplifiées vers la résidence permanente risquent de priver les régions de talents formés localement, pourtant essentiels à leur développement. L'UMQ déplore l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), qui constituait une voie rapide et efficace vers la résidence permanente pour les diplômés et travailleurs qualifiés déjà établis au Québec. Son remplacement par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) risque de complexifier les démarches et de freiner l'intégration durable des talents en région.

Le mémoire déposé en commission parlementaire est disponible en ligne.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

