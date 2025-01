Une première pour Harnois au Bye Bye de la pub!

JOLIETTE, QC, le 1er janv. 2025 /CNW/ - Harnois Énergies est fière d'annoncer sa participation pour la première fois au Bye Bye de la pub, un concours invitant le public à voter pour ses publicités préférées, diffusées pendant la célèbre émission de fin d'année. Harnois Énergies a collaboré avec l'agence de création LG2 et l'agence média Touché!.

En rejoignant les rangs des grands joueurs de la publicité, Harnois Énergies souhaite renforcer la notoriété de la marque Harnois et créer un lien avec le public à travers des moments de rire lors de cette émission emblématique du Québec.

Harnois vous souhaite d'aller voir votre monde en 2025!

La campagne met en scène Les Denis Drolet sillonnant les stations Harnois de la province à bord de leur table festive, le tout, sur une chanson entraînante spécialement composée pour l'occasion. Le duo espère finalement que leur table soit entourée de leur monde pour la nouvelle année.

« Nous sommes vraiment fiers de participer au Bye Bye de la pub cette année. C'est une opportunité incroyable pour Harnois de montrer son sens de l'humour et sa proximité avec sa communauté en cette fin d'année. Ce projet a été une belle expérience et nous avons hâte de voir la réaction des spectateurs », mentionne Amélie Tremblay, directrice marketing chez Harnois Énergies.

La publicité sera en rediffusion sur tou.tv et il est possible de voter jusqu'au 5 janvier 2025. Pour voir la publicité, c'est ici : https://youtu.be/Z4UWwPmGm0w.

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 2 000 personnes pour remplir sa mission.

