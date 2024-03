Une première Politique sur les événements écoresponsables pour VSP

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté, hier soir, la première Politique sur les événements écoresponsables de VSP ainsi que le Guide d'accompagnement pour des événements écoresponsables. La Politique permettra aux organisatrices et organisateurs d'événements de participer activement au développement durable en mettant en œuvre des mesures concrètes pour réduire les impacts environnementaux.

Course Villeray - Michel Pinault (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« On s'est doté d'une politique afin de réduire l'empreinte des activités organisées sur notre territoire et ainsi participer aux efforts collectifs en matière de transition écologique. On demande donc aux acteurs du secteur événementiel de limiter l'impact environnemental de leurs productions en adoptant une série de gestes plus verts et en mettant le développement durable au cœur de leurs décisions, et ce, à toutes les étapes. Pour y parvenir, ils ne seront évidemment pas laissés à eux-mêmes. Des outils ont été développés et partagés pour les accompagner tout au long du processus, de la planification à la tenue de l'événement », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La Politique sur les événements écoresponsables de VSP fournit un cadre de référence, établit des objectifs et détermine les champs d'intervention en rapport avec les communications, les matières résiduelles, le transport, l'approvisionnement, l'alimentation, les pratiques sociales, les espaces verts, l'eau et l'énergie. Ces champs orientent les organisatrices et organisateurs d'événements à chacune des étapes de la réalisation d'un événement, soit la planification, l'organisation, l'exécution et la réalisation du bilan après l'événement.

Le Guide d'accompagnement pour des événements écoresponsables est disponible afin d'apporter une aide complémentaire et d'outiller les responsables dans la mise en place de leurs actions, par exemple :

Mettre en place des mesures de récupération des matières recyclables ;

Constituer une équipe de bénévoles pour former une Brigade verte ;

Promouvoir les transports collectifs et actifs pour se rendre à l'événement ;

Éliminer les bouteilles d'eau et couverts en plastique à usage unique ;

Distribuer les surplus de nourriture non consommée à des organismes de bienfaisance.

Consultez les documents sur le site Web montreal.ca.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]