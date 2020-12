Une première nouveauté pour l'année 2021 au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

L'Agence Parcs Canada est heureuse d'annoncer qu'une nouvelle expérience immersive sera offerte aux visiteurs en 2021 dans le bâtiment du haut fourneau du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, le projet 1600°C : l'épreuve du fe u. Fruit d'une collaboration entre l'entreprise Thinkwell Studio Montréal et Parcs Canada, il s'agit de l'aboutissement de plus de trois ans de travail conjoint afin d'offrir aux visiteurs une expérience immersive et interactive qui leur permettra de vivre les étapes de la fabrication de la fonte.

L'expérience est conçue sous forme de jeu où six tâches à effectuer mettent les visiteurs au cœur de l'action. Des capteurs de mouvements permettent aux gens d'activer des personnages à l'écran. Ces personnages réagissent par effet miroir avec les mouvements des participants. L'objectif du jeu est de réussir les gestes nécessaires aux différentes étapes du travail dans le haut fourneau afin de contribuer au succès de la coulée de fonte. Cette expérience immersive sensorielle permet de découvrir ce métier méconnu qui nécessitait de multiples compétences, un grand savoir-faire et de l'ardeur au travail.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du volet de mise à l'essai de Solutions Innovatrices Canada et représente une valeur totale de près de 430 000 $. Pour Thinkwell Studio Montréal et Parcs Canada, il s'agit d'une collaboration fructueuse où la technologie nouvellement implantée sera au service d'une expérience enrichie pour les visiteurs du lieu historique.

Le projet 1600°C : l'épreuve du feu marque la première étape d'une série d'actions visant à bonifier l'expérience offerte sur le site. D'autres investissements sont prévus et feront l'objet d'annonces ultérieurement.

Citation

« La création de programmes et de services nouveaux et novateurs permet à plus de Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, de faire l'expérience et d'apprendre au sujet de la riche histoire de nos endroits patrimoniaux. L'expérience immersive du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice démontre que la technologie et la muséologie peuvent s'associer afin de recréer des ambiances, faire revivre certains aspects méconnus de l'histoire et ainsi donner un avenir au passé. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

Solutions Innovatrices Canada est un programme de recherche et développement visant à évaluer et à mettre à l'essai des biens et des services qui n'ont pas encore été commercialisés et qui se trouvent à un stade avancé de leur développement. Dans le cadre ce programme, Thinkwell Studio Montréal a reçu le financement pour la conception et la réalisation de l'expérience interactive et Parcs Canada a effectué une mise à niveau de l'espace d'accueil du bâtiment du haut fourneau pour recevoir cette nouvelle technologie.





est ouvert au public de la fin de semaine précédent la fête de la jusqu'à la fête du Travail. Parcs Canada continue à suivre de près la situation créée par la COVID-19. Étant donné que la situation évolue rapidement, l'offre de services du lieu historique national des Forges-du- Saint-Maurice sera évaluée en juin 2021 à la lumière des recommandations des experts en santé publique.

Liens connexes

