Une première mondiale réalisée à Drummondville : Isobloc et CarbiCrete propose une réponse concrète à la pollution dans l'industrie de la construction

Événement : Vendredi 20 février à 13h à Drummondville, Québec

MONTREAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les entreprises québécoises Isobloc, reconnue pour ses blocs de béton isolés performants et durables, et CarbiCrete, chef de file mondial dans le béton sans ciment, annoncent la réalisation du tout premier projet au monde complété en maçonnerie isolée décarbonée, grâce à l'utilisation d'Isobloc ZÉRO, qui a été développé conjointement.

Complété le 24 novembre 2025 pour le client Patio Drummond, ce projet démontre qu'il est possible de réduire concrètement l'impact environnemental des bâtiments.

Face aux enjeux de pollution de l'industrie de la construction, Isobloc a développé Isobloc ZÉRO, une solution de maçonnerie isolée décarbonée permettant de réduire jusqu'à 95 % les émissions de carbone associées à la fabrication d'un bloc de béton standard, tout en favorisant l'économie circulaire. Chaque mètre carré de mur réalisé avec Isobloc ZÉRO détourne environ 43,75 kg de scories d'acier de l'enfouissement. Le projet a été réalisé par Maçonnerie Richard Lauzière, confirmant l'applicabilité de cette solution dès aujourd'hui sur les chantiers.

Afin de souligner cette première mondiale également une première au Québec Isobloc tiendra un événement sur le site du projet en présence de partenaires, de médias et de représentants de l'industrie. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, a confirmé sa présence.

« Isobloc ZÉRO est notre réponse pour réduire la pollution dans l'industrie de la construction et bâtir de façon plus durable, ici même. » Eric Dionne, directeur de Isobloc

« La technologie CarbiCrete a été déployée pour la première fois ici même, à Patio Drummond, et je trouve donc tout à fait approprié que la première utilisation d'Isobloc ZÉRO ait lieu ici, là où les blocs ont été fabriqués. » Gary Belisle, PDG de CarbiCrete

Lieu de l'événement

8435, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2A 3W8

Cérémonie de coupe de ruban devant le bâtiment, suivie d'un moment d'échange à l'intérieur.

À propos d'Isobloc

Isobloc développe des solutions de maçonnerie isolée conçues pour aider l'industrie à bâtir plus durablement.

Aider à mieux construire. Bloc par bloc.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment, à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé.

