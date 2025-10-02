Le fabricant de blocs basé à Port-Colborne a commencé à produire des blocs de béton décarbonisé fabriqués à l'aide de la technologie CarbiCrete

PORT COLBORNE, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - CarbiCrete, entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a annoncé que Canal Block, un fabricant de blocs de béton basé en Ontario, a commencé à produire des blocs de béton fabriqués à l'aide de la technologie CarbiCrete dans son usine de Port Colborne.

La technologie brevetée de CarbiCrete permet de produire du béton sans ciment, évitant 100 % des émissions liées au ciment en remplaçant les ciment par un sous-produit de la fabrication de l'acier et en éliminant le dioxyde de carbone de l'atmosphère grâce à la minéralisation du CO 2 dans le béton pour un stockage permanent.

Une déclaration environnementale de produit (DEP) vérifiée par ASTM confirme que les blocs de construction CarbiCrete ont une empreinte carbone 20 fois inférieure à la moyenne de l'industrie.

Canal Block est le deuxième fabricant canadien à octroyer une licence pour la technologie CarbiCrete, et le premier en Ontario.

« Nous sommes ravis que les constructeurs de l'Ontario puissent maintenant acheter des blocs CarbiCrete afin de réduire le carbone intrinsèque de leurs projets de construction », déclare Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete. « Canal Block et la famille Bylsma ont une longue histoire dans la fabrication de produits de construction durables, et nous sommes ravis de les compter parmi nos partenaires alors que nous poursuivons notre mission visant à faire du béton une solution climatique. »

« Canal Block est ravi d'introduire cette technologie révolutionnaire sur le marché ontarien de la maçonnerie », déclare Durk Bylsma, président de Canal Block. « L'utilisation de ces blocs permet aux constructeurs de choisir un matériau de construction dont la durabilité, la résistance au feu et l'efficacité énergétique ont été prouvées, mais qui contient une empreinte carbone minimale. »

Cette annonce fait suite à la récente déclaration de CarbiCrete selon laquelle POINT.P, une marque du géant des matériaux de construction Saint-Gobain, ouvrira une ligne de production CarbiCrete dans son usine des Hauts-de-France en 2026.

Les produits CarbiCrete sont actuellement disponibles au Québec, par Patio Drummond, et dans le nord-est des États-Unis, par Gagne & Son.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment, à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. carbicrete.com

À propos de Canal Block

Canal Block est un fabricant de blocs de maçonnerie en béton basé à Niagara, qui approvisionne le marché de la maçonnerie du sud de l'Ontario. Entreprise familiale, Canal Block est fière de produire des produits innovants et de qualité, avec une faible empreinte environnementale. Canalblock.com

