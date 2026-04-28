Une première maison des aînés issue d'un partenariat avec le milieu privé

LÉVIS, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Notre gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer les milieux de vie des personnes aînées. À Lévis, le CHSLD Centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis sera modernisé grâce à la construction d'un nouveau bâtiment inspiré du modèle des maisons des aînés. Ce projet novateur est réalisé en collaboration avec Desjardins Sécurité financière (DSF), partenaire et propriétaire de l'immeuble.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, Bernard Drainville.

Le projet de construction permettra à l'établissement, actuellement situé au 5445, rue Saint-Louis, d'avoir, à terme, une capacité de 180 lits, soit 23 de plus, répartis en 12 maisons de 15 lits, conformément au concept structurel de maison des aînés. Le nouveau bâtiment demeurera la propriété de DSF. Santé Québec assurera le financement d'une nouvelle entente de conventionnement à intervenir avec l'établissement privé conventionné, qui tiendra compte des nouveaux coûts d'occupation de l'immeuble. La gestion des soins et des services à la clientèle hébergée sera confiée à Groupe Sedna par DSF.

Le coût global du projet a été établi à près de 107 millions $, incluant la valeur du terrain, propriété de DSF, qui sera d'ailleurs responsable du choix de l'entrepreneur et de la gestion du projet de construction. Le bâtiment sera loué au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis inc. et le loyer sera financé dans le cadre d'une entente de conventionnement. DSF s'engage à entretenir les lieux loués et l'immeuble, et à effectuer les travaux nécessaires au confort des résidents et des résidentes, conformément aux exigences fonctionnelles et techniques.

Les maisons des aînés, ce ne sont pas seulement des milieux d'hébergement, mais de véritables milieux de vie, pensés pour être accueillants, chaleureux et adaptés aux besoins des personnes qui y habitent. Ce sont des lieux où nos personnes aînées peuvent vieillir dans la dignité, en toute sécurité, dans un environnement qui respecte leur parcours et leur contribution. Parce qu'elles ont bâti le Québec, elles méritent des espaces où l'on vit pleinement, où l'on prend soin, et où le respect est au cœur de chaque geste.

Citations :

« Je suis heureuse de voir que ce projet a réussi à mobiliser différents partenaires autour d'une volonté réelle d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Il va profondément changer la manière de prendre soin des résidentes et des résidents, qui seront heureux de profiter d'un milieu de vie encore plus propice aux contacts et aux interactions avec leurs proches et la communauté. Je remercie toutes les équipes qui collaborent avec nous à concrétiser cette initiative porteuse. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nos aînés sont les bâtisseurs de notre communauté. Aujourd'hui, nous posons un geste concret pour eux en leur offrant un nouveau milieu de vie à Lévis : la toute première maison des aînés privée conventionnée du Québec! Un lieu sécuritaire, chaleureux, respectueux de leur intimité et de leur dignité, pensé pour favoriser pleinement leur bien-être. Je tiens à remercier sincèrement la ministre Sonia Bélanger, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que l'équipe de Desjardins. Tous se sont retroussé les manches pour offrir à nos aînés un environnement et une qualité de vie à la hauteur de ce qu'ils méritent. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis

« Je suis fier que Desjardins appuie un projet qui offrira aux résidentes et aux résidents un milieu de vie moderne, humain et profondément ancré dans leur communauté. Derrière chaque projet comme celui-ci, nous savons qu'il y a des personnes, des parcours et des besoins bien réels. C'est pourquoi nous tenons à soutenir le développement de milieux de vie qui favorisent la dignité, le bien-être et la qualité de vie. »

Denis Dubois, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

Faits saillants :

Le projet, dont les travaux s'amorceront cet automne, permettra d'accueillir ses premiers résidents et résidentes en février 2029.

Une entente entre Desjardins Sécurité financière et Santé Québec prévoira que cette dernière sera en mesure d'exercer des options de rachat de l'immeuble. Ces options seront offertes à un coût déterminé sur une base quinquennale.

L'établissement actuel a une capacité de 157 lits. Le bâtiment présente une vétusté importante, tant sur le plan technique que fonctionnel, qui exigerait des investissements élevés et entraînerait une relocalisation partielle ou complète des résidents et résidentes pour une période prolongée.

Le modèle des maisons des aînés a été conçu pour rappeler davantage ce qu'est un domicile, notamment grâce à une organisation plus conviviale des espaces intérieurs et extérieurs, qui seront mieux adaptés aux besoins des résidents et de leurs proches. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, entre autres sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170