Le Québec adopte une loi pour mieux protéger les jeunes contre les boissons énergisantes

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Afin de mieux protéger la santé des jeunes de moins de 16 ans et de prévenir les effets nocifs possibles liés à la consommation de boissons énergisantes, l'Assemblée nationale du Québec a procédé aujourd'hui à l'adoption de la Loi visant à prévenir les effets nocifs des boissons énergisantes sur la santé des jeunes.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, ainsi que le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, soulignent l'importance de cette étape franchie, qui permet de mieux encadrer l'accès à ces produits et de renforcer la prévention auprès des jeunes. Le projet de loi avait été déposé le 5 juin dernier.

Au cours des derniers jours, des consultations ont été menées auprès de groupes invités et de partenaires des milieux de la santé, dont les contributions ont permis d'enrichir les travaux parlementaires. L'adoption de la Loi témoigne également d'une volonté commune d'agir, dans un esprit de collaboration entre les différentes formations politiques à l'Assemblée nationale.

La Loi prévoit notamment d'interdire :

à quiconque de vendre de la boisson énergisante aux personnes âgées de moins de 16 ans;

à quiconque de vendre de la boisson énergisante à une personne âgée de 16 ans ou plus sachant que celle-ci en achète pour une personne âgée de moins de 16 ans;

à une personne âgée de moins de 16 ans d'acheter, pour elle-même ou pour autrui, de la boisson énergisante.

Cette mesure s'ajoute aux autres gestes posés, notamment la surveillance du phénomène ainsi que la mise en œuvre d'initiatives de sensibilisation auprès de la population. D'autres actions sont également en cours, dont la bonification des outils d'information destinés aux jeunes, aux parents et aux intervenants et intervenantes. Cette loi vient donc compléter un ensemble de mesures déjà mises en œuvre afin de mieux protéger la santé des jeunes tout en renforçant l'action gouvernementale par de nouvelles initiatives.

Citations :

« Aujourd'hui, le Québec choisit d'agir davantage en prévention pour mieux protéger ses jeunes. Je suis à la fois fière et touchée qu'on franchisse cette étape. Cette loi est le fruit d'un travail rigoureux, mené en collaboration avec nos partenaires et appuyé par les différentes formations politiques. Elle s'inscrit dans une volonté claire d'agir en prévention, pour réduire les risques réels associés aux boissons énergisantes. Nous avons la responsabilité d'agir pour mieux encadrer l'accès à ces produits et éviter des situations qui peuvent avoir des conséquences graves, et c'est ce que nous faisons. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec cette loi, nous posons un geste concret pour mieux protéger les jeunes en encadrant l'accès aux boissons énergisantes. Il s'agit d'une mesure nécessaire, qui répond à une préoccupation bien réelle et qui vient renforcer notre action pour réduire les risques associés à ces produits chez les jeunes. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

Cette loi s'inscrit dans un contexte où plusieurs experts, notamment en santé publique, ont mis en lumière les risques associés à la consommation de boissons énergisantes chez les jeunes, dont certains peuvent être graves et même mener au décès.

Elle s'inscrit dans un ensemble plus large d'actions visant à mieux protéger les jeunes, incluant la surveillance du phénomène et le déploiement d'initiatives de sensibilisation auprès de la population.

L'entrée en vigueur de la loi est prévue six mois après sa sanction.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170