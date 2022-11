LAVAL, QC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un processus de sélection rigoureux, Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la Société de transport de Laval (STL), annonce la nomination de Mme Josée Roy à titre de directrice générale. Mme Roy occupe actuellement le poste de directrice exécutive, Exploitation à la STL. Son mandat à titre de directrice générale débutera le 30 janvier 2023 et est prévu pour une durée de cinq ans. Elle succédera à Guy Picard, directeur général depuis 2012, qui a annoncé sa retraite plus tôt cette année après près de 40 fructueuses années de carrière en transport collectif.

Citation de Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL

« Le comité de sélection est confiant d'avoir choisi la meilleure candidate parmi tous les candidat.e.s rencontrés au cours des derniers mois, provenant de l'externe et de l'interne. Appuyés par une firme spécialisée pour nous guider dans cette démarche, nous sommes d'autant plus fiers de nommer la première femme directrice générale de l'histoire de la STL. Mme Roy s'est distinguée non seulement par sa vaste expérience en transport collectif, sa grande connaissance de l'entreprise et ses compétences démontrées en gestion, mais également par son leadership reconnu et ses forces mobilisatrices. »

Citation de Josée Roy, prochaine directrice générale de la STL

« Je remercie les membres du comité de sélection, le conseil d'administration et Mme Frédéric-Gauthier de m'accorder leur confiance. Je veux surtout saluer Guy Picard pour sa vision, pour la confiance qu'il m'a témoignée et pour m'avoir insufflé son amour de la STL que j'ai aujourd'hui tatouée sur le cœur. Je suis honorée et fière du chemin parcouru et j'entame ce nouveau mandat avec la volonté de contribuer activement à la relance du transport collectif et de faire du modèle de la STL et de la Ville de Laval un exemple à suivre dans l'industrie. La STL amorce une transition essentielle vers l'électrification qui doit se conjuguer avec un financement approprié pour non seulement adapter, mais parfois revisiter nos façons de faire. Par-dessus tout, je souhaite continuer de faire rayonner tout le cœur et le talent de la belle équipe d'employés de la STL qui se lève chaque jour afin d'offrir la plus haute qualité de service possible aux Lavallois. »

Biographie de Josée Roy

Détentrice d'un baccalauréat en Architecture du paysage de l'Université de Montréal, madame Roy œuvre dans le domaine du transport collectif depuis 32 ans. Elle fait son entrée au ministère du Transport en 1990. Elle explorera aussi le secteur du service avant d'entamer, en 1998, un parcours qui durera plus de 19 ans à l'Agence métropolitaine des transports (AMT) qui l'amènera à gravir les échelons jusqu'à l'obtention d'un poste de directrice, Infrastructures, qu'elle occupera pendant huit ans. À l'emploi de la STL depuis 2017, elle a occupé la fonction de directrice principale des Infrastructures pendant un an et demi avant d'être nommée à son poste actuel de directrice exécutive, Exploitation.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca .

