Une première étude de circulation Est-Ouest sur le territoire de la ville de Saint-Georges est complétée

SAINT-GEORGES, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, présentent les constats de l'étude de circulation lancée en mars 2022 sur le territoire de Saint-Georges. Au cours de la dernière année, les débits routiers ainsi que les habitudes de déplacement des usagers de la route ont été analysés, principalement sur les routes 173, 204 et 271, incluant 23 carrefours avec feux de circulation.

Selon cette étude, les secteurs générant le plus de déplacements chez les usagers sont ceux se trouvant de part et d'autre de la rivière Chaudière, dans la zone industrielle au nord de la rivière Famine, mais aussi dans les secteurs près de l'hôpital de Saint-Georges, du cégep Beauce-Appalaches et le long de la route 173, où l'activité commerciale est la plus concentrée.

Un phénomène ponctuel de congestion routière ayant également été constaté au carrefour des routes 173 et 271 avec la 118e Rue, une attention particulière sera portée à ces approches, ainsi qu'à celles dans l'axe du pont David-Roy.

Au cours des prochains mois, le Ministère poursuivra ses échanges avec la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan pour mettre en œuvre des mesures ciblées visant à résoudre les problèmes identifiés. Le Ministère est d'ailleurs déjà engagé dans le prolongement de l'autoroute 73 jusqu'au secteur de la 208e Rue, qui améliorera la fluidité et la sécurité, notamment en redirigeant les camions lourds vers la portion prolongée.

De même, une synchronisation des feux de circulation des routes 173, 204 et 271, à Saint-Georges, a été réalisée au cours des derniers mois afin d'améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur achalandé de la ville.

Citations

« Nous poursuivons notre engagement à offrir un réseau routier qui répond aux besoins des régions. Ainsi, grâce aux données de ce rapport et à la collaboration de nos partenaires, nous pourrons instaurer des mesures qui amélioreront la mobilité à Saint-Georges. Je tiens à remercier mon collègue, Samuel Poulin, pour son engagement de tous les instants dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« J'avais pris comme engagement de réaliser la première analyse pour détailler les enjeux de circulation est-ouest. Il s'agissait d'un incontournable pour la suite des choses. Déjà, les conclusions permettent de confirmer un achalandage important entre les deux rives, et nous indiquent que des actions doivent être mises en place dans les prochaines années. À la lumière des nouvelles données que nous possédons maintenant, nous allons travailler avec la Ville de Saint-Georges, la MRC de Beauce-Sartigan et les milieux économiques pour établir les interventions qui amélioreront la circulation entre l'est et l'ouest. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants

Les principaux constats de l'étude sont :

Les intersections majeures sur le territoire de la ville de Saint-Georges devraient connaître une hausse de débits dans les 25 prochaines années.

devraient connaître une hausse de débits dans les 25 prochaines années. Le carrefour des routes 173 et 271 avec la 118e Rue mérite une attention particulière, car il présente les conditions les plus critiques, notamment en après-midi.

Lien connexe

Prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73) en Beauce - Transports et Mobilité durable Québec (gouv.qc.ca)

