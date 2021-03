MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW/ - Pour aider les clients canadiens à effectuer leurs opérations bancaires où et comme ils le souhaitent, BMO a lancé une solution numérique qui leur permet de s'inscrire plus rapidement et plus facilement aux services bancaires mobiles couramment utilisés. La solution, la fonction d'inscription numérique automatisée, est une première pour une grande institution financière canadienne.

Grâce à la solution d'inscription numérique automatisée de BMO, les clients nouveaux et existants des Services bancaires aux particuliers bénéficieront des avantages suivants :

Une expérience simplifiée pour se connecter en ligne : La solution configure et active automatiquement les fonctionnalités bancaires mobiles populaires, notamment la fonction Enregistrer ma carte, les alertes de sécurité, l'authentification biométrique, le service Virement Interac et le Dépôt automatique.

La solution configure et active automatiquement les fonctionnalités bancaires mobiles populaires, notamment la fonction Enregistrer ma carte, les alertes de sécurité, l'authentification biométrique, le service Virement et le Dépôt automatique. Une inscription plus rapide : La solution réduit le temps d'inscription de 15 minutes à moins de trois minutes pour aider les clients à faire leurs opérations bancaires plus rapidement, où bon leur semble.

La solution réduit le temps d'inscription de 15 minutes à moins de trois minutes pour aider les clients à faire leurs opérations bancaires plus rapidement, où bon leur semble. L'activation en ligne en tout lieu et en tout temps : Lors de l'ouverture d'un compte en succursale, la solution offre une expérience d'intégration numérique sans contact pour assurer la distanciation physique. La solution peut également être activée par le client en tout temps de son propre chef lors de l'établissement des Services mobiles.

« Nous savons l'impact positif que les solutions numériques peuvent avoir sur la vie financière de nos clients. Nous voulions trouver une façon novatrice de les aider à s'inscrire et à effectuer leurs opérations bancaires quand et où ils le souhaitent, a déclaré Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord et Gestion de patrimoine, BMO Banque de Montréal. Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous allons faciliter l'activation numérique pour nos clients, tout en leur permettant également, presque instantanément, de profiter de fonctions qui leur donneront les moyens d'améliorer leurs finances. »

La solution d'inscription numérique automatisée de BMO est destinée aux clients nouveaux et existants qui s'inscrivent aux services bancaires numériques au moyen de l'appli Services mobiles BMO.

BMO s'engage à offrir des expériences numériques de premier plan axées sur le client. Cette solution s'ajoute à une liste croissante de nouveautés numériques pour la Banque. En un peu plus d'un an, BMO a lancé trois autres premières parmi les institutions financières canadiennes. La Banque a mis en place un processus automatisé de règlement de factures - la fonction QuickPay de BMO - ainsi qu'une solution de marge de crédit numérique offrant aux clients la possibilité de demander une marge de crédit en toute sécurité sur leurs appareils mobiles. BMO a également introduit la possibilité de réinitialiser ou de modifier un NIP Mastercard par le biais des services bancaires en ligne ou mobiles, pour aider les clients à effectuer des opérations bancaires en toute confiance à distance.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

