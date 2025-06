Expansion des capacités de gestion de patrimoine et de planification financière de BMO axées sur la clientèle à valeur nette élevée et la clientèle à valeur nette très élevée, les familles et les institutions

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - BMO (TSX : BMO) (NYSE : BMO) et Gestion d'actifs Burgundy Ltée ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive pour l'acquisition de Gestion d'actifs Burgundy Ltée par BMO. Burgundy est un important gestionnaire de patrimoine indépendant offrant des services de gestion discrétionnaire de placements à des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des régimes de retraite et des bureaux de gestion de patrimoine familial, avec un actif sous gestion d'environ 27 milliards de dollars en date du 31 mai 2025.

L'acquisition de Burgundy contribuera à l'expansion de BMO Gestion de patrimoine et consolidera l'offre de BMO dans le domaine du conseil en investissement au Canada, en s'adressant à des clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée. BMO a récemment été récompensé pour son engagement de longue date à répondre aux besoins spécifiques de ses clients, en étant reconnu comme la meilleure banque privée au Canada pour les clients à valeur nette très élevée lors de la remise des prix Euromoney Global Private Banking Awards. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année civile 2025, sous réserve des conditions de conclusion habituelles, y compris les approbations réglementaires.

BMO acquerra Burgundy pour un prix d'achat d'environ 625 millions de dollars, payable en actions ordinaires de BMO, y compris une retenue de 125 millions de dollars à verser sous réserve que Burgundy maintienne certains actifs sous gestion 18 mois après la conclusion. Une indexation sur les bénéfices futurs pourrait également être versée à l'avenir en fonction de l'atteinte de certains objectifs de croissance.

« Gestion d'actifs Burgundy est l'un des gestionnaires d'investissement indépendants les plus respectés au Canada, connu pour son équipe de haut niveau, son processus d'investissement rigoureux et son service dévoué à la clientèle privée, aux institutions et aux bureaux de gestion de patrimoine familial, a déclaré Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, BMO Groupe financier. L'acquisition s'appuiera sur l'héritage de BMO en tant que gestionnaire de patrimoine axé sur le client, tout en élargissant notre offre de conseils en matière de patrimoine et d'investissements privés. »

À la conclusion de la transaction, Burgundy exercera ses activités dans le cadre de BMO Gestion de patrimoine et le chef de la direction de Burgundy, Robert Sankey, continuera de diriger l'entreprise. Les cofondateurs de Burgundy Tony Arrell et Richard Rooney resteront également dans l'entreprise.

« Nous avons toujours eu l'intention de bâtir Burgundy pour le long terme, de manière à pouvoir servir nos clients et leur famille d'une génération à l'autre, a indiqué Tony Arrell, président et cofondateur de Gestion d'actifs Burgundy Ltée. Nous sommes heureux de nous joindre à BMO, un leader nord-américain, et nous croyons qu'il s'agit d'une excellente occasion de continuer à bien servir nos clients à l'avenir. »

Fondée en 1990, Burgundy compte 150 employés qui servent leurs clients à partir de ses bureaux de Montréal, Toronto et Vancouver.

KMS Capital, Origin Merchant Partners et PJT Partners ont agi comme conseillers financiers de Burgundy pour cette transaction. Torys LLP a agi comme conseiller juridique.

BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de BMO pour la transaction. Osler, Hoskin & Harcourt LLP a agi en tant que conseiller juridique.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la conclusion prévue de la transaction proposée, au versement d'une indexation éventuelle, aux plans d'intégration de Gestion d'actifs Burgundy Ltée, à nos stratégies ou actions futures, à nos cibles et engagements, au contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et aux résultats et perspectives de nos opérations; ils comprennent aussi les énoncés faits par notre équipe de direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attendre à », « viser » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les effets.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout, ou encore qu'elles auront été obtenues ou remplies sous réserve de conditions ou d'exigences préalables; les avantages escomptés de la transaction proposée ne sont pas réalisés dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison de l'évolution des conditions générales de l'économie et du marché, des lois et des règlements et de leur application et du degré de concurrence dans les secteurs d'activité dans lesquels Gestion d'actifs Burgundy Ltée exerce ses activités; les activités de Gestion d'actifs Burgundy Ltée pourraient ne pas donner les résultats escomptés ou ne pas correspondre aux résultats antérieurs; la capacité d'intégrer et de revigorer rapidement et efficacement Gestion d'actifs Burgundy Ltée; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à la transaction; notre capacité à mettre en œuvre avec succès différentes initiatives dans les délais prévus; la conformité de diverses tierces parties à nos politiques, procédures et exigences juridiques; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs, ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à l'assurance, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, à la réglementation et aux affaires juridiques, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2024 de BMO et la section Gestion des risques du Rapport de gestion du deuxième trimestre 2025 de BMO. Ces sections présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre la transaction proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de Gestion d'actifs Burgundy

Gestion d'actifs Burgundy Ltée est une société mondiale de gestion de placements dont le siège social est situé à Toronto et qui possède des bureaux à Montréal et à Vancouver. Depuis sa fondation en 1990, Burgundy se consacre à servir les particuliers fortunés, les fondations, les fonds de dotation, les régimes de retraite et les bureaux de gestion de patrimoine familial. La société est reconnue pour son approche disciplinée en matière de placement axée sur la qualité et la valeur, qui vise à protéger et à faire fructifier le capital des clients à long terme. Au 31 mai 2025, Burgundy gérait un actif d'environ 27 milliards de dollars.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

