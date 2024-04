Une première dans le réseau de la santé au Québec - Déploiement d'une formation sur l'alimentation sans gluten dans deux établissements de longue durée du Groupe Roy Santé

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux (AEPC) souligne le déploiement les 25 et 26 avril dans deux établissements du Groupe Roy Santé de la formation « Alimentation sans gluten sécuritaire en service alimentaire ». Première formation de ce type dispensée dans le réseau de la santé au Québec, elle a été développée par l'organisme Coeliaque Québec, la référence en ce qui a trait à la maladie cœliaque au Québec, et ce, avec l'appui continu de l'AEPC. La formation vise à sensibiliser le personnel des CHSLD St-Georges et du Centre Le Royer sur les enjeux reliés à la maladie cœliaque et l'alimentation sans gluten stricte, en plus de prodiguer des conseils pour éviter la contamination en gluten en service alimentaire, de la réception des marchandises jusqu'au service du repas. Rappelons que 85 000 Québécoises et Québécois doivent composer avec cette affection au quotidien et que 60 % des personnes aînées ont indiqué dans une étude canadienne avoir de la difficulté à trouver une place adaptée en CHSLD à cause de leur maladie.

Citations :

« Déterminé et engagé à maintenir de bonnes pratiques en cohérence avec ses valeurs et sa certification Entreprise en santé Élite, le Groupe Roy Santé souhaite une fois de plus démontrer son engagement et sa détermination pour maintenir un environnement et des décisions pour le bien-être des résidents et de ses employés. Nous sommes particulièrement fiers de la mise en place de cette formation et de la collaboration avec Coeliaque Québec, une référence de choix pour tout ce qui concerne la maladie de cœliaque au Québec. La formation offerte à tous les employés de nos deux établissements de longue durée, les outils déployés ainsi que l'accès à une ligne de soutien téléphonique cinq jours/semaine pour le personnel des services alimentaires pour toutes questions en lien avec l'alimentation sans gluten contribueront assurément à améliorer l'expérience-repas des personnes hébergées, un objectif stratégique inscrit dans la Politique d'hébergement et de soins de longue durée 2021-2026. Une amélioration de l'offre alimentaire dont bénéficiera les familles des résidents ainsi que le personnel de St-Georges et Le Royer. » -- Marie-France Goyette, directrice générale du Groupe Roy Santé.

« Un remerciement tout particulier est de mise ici pour la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger qui a contribué au développement de ce projet pilote unique dans le réseau de la santé grâce à une contribution financière provenant de son budget discrétionnaire. Nous sommes certains que ce projet répondra à une préoccupation bien réelle des personnes atteintes de la maladie cœliaque pour qui la transition dans ce type d'établissement est anxiogène, car elle représente une perte de contrôle sur leur traitement : une alimentation exempte de gluten. Cette initiative se veut rassurante pour notre communauté et est porteuse d'espoir pour l'avenir des personnes atteintes de maladie cœliaque qui pourront maintenant faire ce passage en toute sécurité. » -- Edith Lalanne, directrice générale de Coeliaque Québec.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 60 établissements (58 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpital de réadaptation.

Concernant Coeliaque Québec

Cœliaque Québec soutient les personnes cœliaques ainsi que les professionnels de la santé qui les accompagnent dans leur parcours médical, et ce, depuis 1983. Au fil des ans, l'organisme s'est entouré d'une solide équipe d'experts de la maladie cœliaque. Grâce à leur implication, ils permettent de faire avancer les connaissances sur cette maladie ainsi que sur son traitement, l'alimentation sans gluten. Coeliaque Québec est reconnu comme l'organisme de référence en ce qui a trait à la maladie cœliaque au Québec.

