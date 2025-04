L'AEPC salue le conventionnement d'un établissement privé

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) salue le conventionnement du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privé des Patriotes, situé dans la région des Laurentides. L'AEPC félicite le travail effectué par l'ensemble des équipes impliquées dans un processus qui vise à offrir aux personnes aînées des milieux de soins et de vie de grande qualité.

« Depuis 65 ans, le modèle privé conventionné a démontré sa capacité d'offrir aux personnes les plus vulnérables des milieux de soins et d'hébergement de qualité. Reconnus pour leurs pratiques inspirantes et leur gestion de proximité, les établissements privés conventionnés (EPC) ont démontré leur résilience et leur agilité, notamment lors de la COVID-19. L'AEPC appuie depuis le début la volonté du gouvernement du Québec de conventionner les établissements privés. Cependant, pour continuer à remplir leur mission, les EPC ont besoin d'un financement qui soit juste et adapté à la réalité de cette clientèle vulnérable, afin de pérenniser un modèle qui continue d'offrir un service à un coût moindre pour l'État pour une qualité similaire ou supérieure », indique Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 64 établissements (62 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

