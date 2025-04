La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles se joint à l'AEPC

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux (AEPC) est heureuse d'accueillir la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles parmi ses membres. Établissement privé conventionné, la clinique communautaire montréalaise dispose d'un mandat de CLSC, tel qu'il est défini dans la Loi sur la santé et les services sociaux. Cette dernière offre ainsi des services de première ligne, médicaux et sociaux, aux résidents du quartier Pointe-Saint-Charles. La Clinique communautaire rejoint ainsi un regroupement d'établissements en matière de soins et d'hébergements de longue durée qui existe à l'intérieur du réseau public depuis plus de 65 ans. Des partenaires du réseau de la santé qui entendent continuer d'être les ambassadeurs et les catalyseurs de l'excellence, des pratiques probantes et de la qualité supérieure des services offerts aux personnes les plus vulnérables.

« Depuis sa fondation en 1968, la clinique a évolué, le nombre de personnes y travaillant a grandi et le plateau de services s'est élargi considérablement. Précurseur, notre établissement vise à promouvoir la pleine santé de la population de Pointe-Saint-Charles, en offrant des services de santé et des services sociaux accessibles et de qualité, en misant sur la prévention et la défense des droits, et en favorisant l'engagement citoyen et l'inclusion. Nous sommes confiants que notre adhésion et les services offerts par l'AEPC, nous permettra de renforcer notre mission. », d'indiquer Martial Mainguy, directeur général de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.

« Le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie des Québécoi.es nous interpellent collectivement. Les investissements qui seront requis au cours des prochaines années seront importants, et ce, tout au long du continuum de soins et d'hébergement, du maintien à domicile aux CHSLD, en passant par les résidences pour aînées et les ressources intermédiaires. L'expertise développée par la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles en matière de santé globale et de soutien à domicile représentent des atouts indéniables dans ce contexte. Comme établissements membres de l'AEPC, la Clinique recevra l'ensemble des services de soutien en matière des pratiques cliniques, des ressources humaines, des finances et de représentation des intérêts, tant auprès de Santé Québec que du Ministère de la Santé et des Services sociaux. », de conclure Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 64 établissements (62 CHSLD, un CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des services médicaux et sociaux pour le volet CLSC, ainsi que soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

