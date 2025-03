Accueil mitigé de l'AEPC au budget 2025-2026

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Tout en se félicitant de voir que le gouvernement du Québec consacre 288,2 millions $ additionnel sur cinq ans, afin de pérenniser le financement et l'harmonisation des CHSLD publics et privés, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) aurait néanmoins souhaité que le gouvernement du Québec pose des gestes plus audacieux en matière budgétaire. Le manque d'indexation suffisant des budgets de fonctionnement des établissements privés conventionnés continu de fragiliser ces établissements et le modèle privé conventionné, un modèle que privilégie pourtant le gouvernement dans le conventionnement des établissements privés. Tout en soulignant la grande ouverture de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, l'AEPC constate malheureusement que le budget ne répond pas entièrement aux enjeux posés par les établissements privés conventionnés.

« Les établissements privés conventionnés jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux en offrant des milieux de vie sécuritaires et des soins de qualité à des milliers d'aînés. Pour continuer à remplir cette mission, ils ont besoin d'un financement qui soit juste et adapté à la réalité de cette clientèle vulnérable. Ces établissements privés conventionnés doivent composer avec un sous-financement chronique, exacerbé par un taux d'indexation des budgets de fonctionnement systématiquement inférieur à l'indice des prix à la consommation (IPC) depuis 2019. Dans un contexte de vieillissement de la population, et d'allongement de la durée de vie des personnes aînées, il apparaît essentiel de rétablir cette situation et assurer l'indexation suffisante des budgets de fonctionnement des établissements. À défaut de quoi, des établissements pourraient fermer leur porte », d'indiquer Stéphane Roy, président du conseil d'administration de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 65 établissements (63 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés répondent collectivement aux besoins quotidiens de 7 500 résidents, soit 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet-hôpital de réadaptation.

