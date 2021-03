Une première convention collective ratifiée pour les membres d'Unifor à l'usine de transformation MDM à Paspébiac

PASPÉBIAC, QC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de quatre assemblées syndicales tenues les 8 et 9 mars derniers, le nouveau contrat de travail a été ratifié dans une proportion de 97 % par les travailleuses et travailleurs de l'usine MDM de Paspébiac, membres du syndicat Unifor.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce résultat sans équivoque quant à l'appui des membres. La convention collective de l'usine des Crustacés de Gaspé a servi de modèle. Et on a réussi en plus à bonifier certaines des conditions », explique le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Faits saillants de l'entente

Il s'agit d'une convention collective de 3 ans à compter de l'accréditation obtenue en juillet 2020. Les augmentations salariales au 1er mars de chaque année sont de 0,65 $ /heure par année. Ceci fait donc en sorte que le plus bas taux de salaire cette année est de 15,19 $/heure. En outre, des primes de quart de soir de 0,70 $/heure et de nuit de 1 $/heure ont été obtenues tout comme l'ajout d'un délégué social, de l'encadrement des travailleurs étrangers, d'une clause pour les étudiants, etc.

Les parties se sont aussi entendues afin de reconnaître la portée du certificat d'accréditation à la nouvelle usine adjacente advenant sa construction.

Appel à la syndicalisation

Avec la conclusion de cette nouvelle convention collective dans une deuxième usine de transformation, le syndicat Unifor relance sa campagne de syndicalisation. « J'invite les travailleuses et les travailleurs des autres usines à communiquer avec nous. La syndicalisation est non seulement possible, mais en plus, ça vaut la peine de le faire pour se donner de meilleures protections et conditions de travail », conclut M. Gagné.

Unifor représente plus de 7 000 membres qui œuvrent dans le secteur des pêches au Canada de l'Atlantique à la côte ouest en passant par les Grands Lacs.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

