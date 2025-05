MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) est fière de lancer sa toute première campagne estivale, une initiative inédite qui célèbre, comme jamais auparavant, l'énergie, la créativité et l'authenticité des quartiers montréalais.

Une première campagne estivale signée par les SDC : plus de 400 activités gratuites à découvrir! (Groupe CNW/Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal)

Pensée comme une invitation à redécouvrir la ville à travers ses artères commerciales, cette campagne promotionnelle met de l'avant une programmation festive, conviviale, familiale et entièrement gratuite, portée par les sociétés de développement commercial (SDC) aux quatre coins de la métropole.L'affiche de la campagne, signée par l'artiste multidisciplinaire montréalaise Isadora-Ayesha Lima, incarne avec force cette volonté de mettre en lumière les talents d'ici. Colorée et évocatrice, elle reflète l'esprit festif, humain et chaleureux des artères commerciales de Montréal, tout en rendant hommage à la diversité et à la créativité qui font la richesse de nos quartiers.

Un été pour redécouvrir Montréal, un quartier à la fois

Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, cette campagne propose plus de 400 activités gratuites et accessibles à tous : festivals de rue, spectacles en plein air, murales en direct, marchés animés, rues piétonnes, animations pour petits et grands.

Un site web dédié, experiencesdc.com , permet de repérer permet de repérer facilement les événements organisés dans chaque quartier, facilitant ainsi la planification de sorties et la découverte de trésors locaux souvent méconnus.

Chaque SDC devient ainsi un moteur de vie urbaine, valorisant l'identité et l'expérience propres à son territoire, stimulant l'économie de proximité et tissant un lien fort entre les citoyens, les commerçants et leur milieu de vie.

Une campagne au cœur de l'identité montréalaise

En valorisant les commerces indépendants, les événements rassembleurs et les créateurs locaux, cette première campagne estivale témoigne de l'engagement des SDC à rendre Montréal plus vivante, plus accessible et plus résiliente - particulièrement dans un contexte économique où chaque initiative locale compte.

« Cette première campagne estivale incarne l'essence même des SDC : animer nos quartiers, valoriser les commerces de proximité et renforcer le lien entre les citoyens et leur milieu de vie. Dans un contexte économique difficile, elle rappelle l'importance de soutenir l'achat local et de miser sur la force de nos artères commerciales. Avec plus de 400 activités gratuites, c'est une invitation à retomber en amour avec Montréal, à redécouvrir la ville autrement -- un commerce, une rue, un quartier à la fois », a déclaré M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal (ASDCM).

« Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui offre aux Montréalaises et Montréalais l'opportunité de redécouvrir leur ville à travers ses vibrantes artères commerciales. Ces artères sont des lieux de rencontre essentiels pour les résidents des quartiers. En cette période d'incertitude, nous invitons toute la population à profiter des activités gratuites et des animations estivales sur ces rues, tout en soutenant nos commerces locaux. Les animations, les célèbres rues piétonnes de Montréal, ainsi que les festivals de toutes tailles, font de notre ville un endroit exceptionnel à vivre et à visiter durant l'été », a indiqué Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique et de l'enseignement supérieur, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif.

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) a pour mission de représenter d'une voix commune les intérêts du réseau des SDC de Montréal afin de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers. Elle regroupe aujourd'hui 23 sociétés de développement commercial (SDC) et plus de 15 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

