DialogueFR : Un succès pour l'apprentissage du français dans les commerces de restauration du centre-ville

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - La troisième année du programme DialogueFR - Apprendre le français dans mon commerce, mené par l'Association des SDC de Montréal (ASDCM), constitue une avancée importante grâce à une tournée de sensibilisation et de recrutement qui a mobilisé un grand nombre de commerces. Lancé pour la première fois sur le territoire de la SDC Montréal centre-ville, ce programme a pour objectif d'accompagner les commerces de restauration en renforçant l'usage du français, en facilitant l'intégration linguistique des employés et en bonifiant l'expérience client.

Soutenu financièrement par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et en collaboration avec le Cégep du Vieux Montréal, DialogueFR propose un accompagnement gratuit et personnalisé aux commerçants et employés du secteur de la restauration. Plus de 600 commerces visités ont permis d'évaluer les besoins et de proposer des formations adaptées en milieu de travail.

Les formations sont offertes directement en commerce, assurant ainsi une approche pratique, concrète et adaptée aux réalités du terrain. Conçues selon les normes de l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français, elles intègrent un contenu spécifique aux secteurs de la restauration et du commerce de détail. Cette initiative permet aux commerçants d'améliorer la qualité de leur service à la clientèle, d'optimiser l'expérience client et, ultimement, d'accroître leur attractivité et leurs revenus.

En complément, une application mobile propose des capsules interactives favorisant le renforcement des apprentissages, et peut aussi être utilisée de façon autonome pour un perfectionnement individuel.

« Les résultats de la troisième année du projet Dialogue, avec la première tournée de sensibilisation, reflètent l'engagement de notre gouvernement à favoriser un apprentissage efficace du français dans les milieux de travail. La maîtrise de notre langue commune au Québec, le français, est essentielle pour communiquer, travailler et participer pleinement à la société québécoise. En joignant nos efforts à ceux des différents milieux pour offrir des services adaptés, nous contribuons ensemble à bâtir une société francophone inclusive et prospère. »

M. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et de la Francophonie, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité

« La réponse des commerçants à cette première tournée démontre une volonté claire de s'outiller pour mieux intégrer le français dans leur milieu de travail. DialogueFR leur offre un accompagnement concret et adapté, leur permettant d'améliorer leur service à la clientèle tout en consolidant leur positionnement dans un marché en pleine évolution. Cette initiative s'inscrit dans une vision durable pour un centre-ville dynamique et inclusif. »

M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM

« Montréal centre-ville est fier de collaborer au programme DialogueFR, une initiative efficace pour renforcer l'identité francophone de notre centre-ville. En offrant un soutien concret à nos commerçants, nous assurons non seulement une meilleure expérience client, mais nous contribuons également à l'attractivité et au dynamisme du territoire. »

M. Glenn Castanheira, directeur général SDC Montréal centre-ville

« Nous sommes fiers en tant qu'institution postsecondaire de collaborer au programme Dialogue FR où chacun peut réaliser son projet d'intégration sociale tout en contribuant au développement de la communauté. Les formations pratiques de Dialogue FR redonnent confiance aux personnes participantes, renforcent la motivation et optimisent le service à la clientèle dans le centre-ville de Montréal. »

M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal

Pour plus d'informations sur le programme et pour s'inscrire, consultez le site de l' ASDCM .

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) regroupe aujourd'hui 24 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 13 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

À propos de Montréal Centre-Ville

Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

