Un nouvel élan numérique pour les SDC : L'Association des SDC de Montréal déploie un CRM mutualisé avec Eudonet

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des SDC de Montréal (ASDCM) est fière d'annoncer la mise en place d'une solution de gestion de la relation client (CRM) mutualisée conçue et réalisée par Eudonet Canada. Avec le soutien financier du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et des SDC de Montréal, ce CRM vise à structurer la collecte et l'analyse des données au sein des SDC, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle, leur capacité de communication et la qualité de leurs relations avec les membres.

Un besoin crucial d'optimisation des données

Dans un contexte où les SDC jouent un rôle clé dans le dynamisme économique et l'animation des artères commerciales, il devient essentiel de maximiser l'impact de leurs actions. Jusqu'à présent, la gestion des données, la standardisation des indicateurs et la communication avec les membres se faisaient souvent de manière fragmentée, rendant complexe l'analyse des besoins et la mesure de l'impact des initiatives.

Un outil adapté à la réalité des SDC

Conçu spécifiquement pour les SDC, le CRM Eudonet propose des fonctionnalités sur mesure, telles que la gestion centralisée des membres, le suivi des projets et initiatives locales et l'analyse de la vitalité économique. Ce niveau de centralisation et d'analyse des données permet aux SDC de mieux comprendre leur territoire, d'anticiper les besoins de leurs membres et de maximiser leur impact local par des interventions ciblées et pertinentes.

Vers une transformation numérique des SDC

Ce projet pilote, développé avec cinq premières SDC participantes, représente une étape cruciale vers une transformation numérique des SDC de Montréal. En regroupant et en structurant les données des différents territoires, le CRM permettra de mieux cerner les tendances économiques, d'identifier les défis émergents et de répondre de manière proactive aux besoins des commerçants et des collectivités. Les équipes des SDC pourront ainsi accroître leur efficacité, améliorer la transparence de leurs opérations et renforcer leur collaboration avec les partenaires municipaux et privés.

« Nous avons développé, en collaboration avec Eudonet, une base de données qui renforcera la mission des sociétés de développement commercial. Cet outil structurant permettra une meilleure compréhension de la vitalité de nos artères commerciales et de nos quartiers. Nous exprimons notre gratitude envers les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que celui de la Ville de Montréal, pour leur soutien au dynamisme économique et au rayonnement de nos quartiers. » - Sébastien Ridoin, directeur général, Association des SDC de Montréal (ASDCM)

« En investissant 134 000 $ dans le projet de l'Association des SDC de Montréal, notre gouvernement poursuit son partenariat pour le développement économique dans la métropole. Nous suivrons de près l'initiative et félicitons l'Association pour ce projet porteur! » - Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec la plateforme d'Eudonet, nous proposons une solution unique, permettant aux SDC de mutualiser les coûts, de bénéficier de formations partagées, d'adopter des bonnes pratiques communes et d'optimiser leurs ressources pour construire une vision collective qui bénéficie directement à leurs membres et au dynamisme commercial de la ville de Montréal. » Michaël Novic, Directeur Général chez Eudonet Canada Inc.

À propos de l'ASDCM

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) a pour mission de représenter d'une voix commune les intérêts du réseau des SDC de Montréal afin de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers. Elle regroupe aujourd'hui 24 sociétés de développement commercial (SDC) et plus de 13 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

À propos d'Eudonet

Eudonet Canada accompagne depuis plus de 16 ans les gestionnaires d'OBNL, d'associations professionnelles, d'ordres et de fondations dans le pilotage efficace de leur organisation. Adoptée par plus de 150 organisations au Canada, la plateforme SaaS d'Eudonet leur permet d'amplifier leur impact en renforçant l'engagement des membres, en facilitant la communication et en améliorant la collaboration interne. En choisissant Eudonet, les associations profitent d'une solution CRM évolutive et personnalisable, adaptée à la gestion des membres, des adhésions et des cotisations, ainsi qu'à l'animation des rencontres et des communautés, tout en répondant aux besoins spécifiques des organisations professionnelles. https://ca.eudonet.com/

