Programme de francisation de l'ASDCM - La troisième cohorte du programme Dialogue(FR) - Apprendre le français dans mon commerce franchit un nouveau cap avec près de 260 participants

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Plusieurs commerçants et employés issus de la troisième cohorte du programme DialogueFR - Apprendre le français dans mon commerce ont été réunis, le lundi 26 mai, pour une remise officielle d'attestations au cégep du Vieux Montréal qui souligne leur engagement envers la langue française dans leur milieu de travail.

Programme de francisation de l'ASDCM : Remise des attestations de participation au programme Dialogue FR, le 26 mai 2025 Crédit photo : @villedepluie (Groupe CNW/Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal)

Organisée par l'Association des SDC de Montréal (ASDCM) et le cégep du Vieux Montréal (CVM), la cérémonie a mis en lumière le parcours inspirant de centaines de personnes, qui ont pris part à ce programme de francisation novateur depuis l'automne. Cette troisième cohorte, la plus importante à ce jour, regroupe près de 260 employé(e)s issu(e)s de près de 100 commerces répartis sur 20 territoires de SDC, incluant pour la première fois le centre-ville de Montréal.

Destiné principalement au secteur de la restauration et du commerce de détail, DialogueFR vise à renforcer les compétences orales en français des personnes ayant une maîtrise limitée de la langue, tout en encourageant son usage comme langue de travail et de service. Le programme est déployé par l'ASDCM en collaboration avec le CVM, avec le soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, dans le cadre de Francisation.

Une portée élargie et des retombées concrètes

Cette troisième cohorte marque une étape significative dans l'évolution du programme. Depuis septembre 2024, l'équipe terrain a visité et sensibilisé près de 1 500 commerces répartis dans 20 territoires de SDC, offrant un accompagnement direct aux commerçants et à leurs équipes. Cette présence accrue sur le terrain témoigne d'un véritable engouement pour le programme, qui continue de gagner en portée et en reconnaissance.

En parallèle, l'application mobile DialogueFR conçue pour soutenir l'apprentissage en continu, connaît un succès grandissant. Grâce à une interface conviviale et à des contenus pratiques enrichis au fil des cohortes, elle est devenue un outil incontournable pour les participants. À ce jour, elle cumule près de 77 000 vues, 12 000 téléchargements, 10 500 utilisateurs actifs et 2 700 inscriptions.

Une section récente de l'application spécifiquement dédiée au commerce de détail vient bonifier l'expérience des utilisateurs. Elle propose des mises en situation concrètes, des dialogues adaptés à la réalité du terrain et un vocabulaire ciblé, permettant aux employés d'intégrer plus rapidement le français dans leur quotidien professionnel.

« DialogueFR , c'est bien plus qu'un programme de francisation : c'est un levier de cohésion sociale et un accélérateur de vitalité commerciale. En outillant les commerçants pour mieux communiquer avec leur clientèle, on renforce non seulement l'usage du français dans l'espace public, mais aussi le sentiment d'appartenance à nos quartiers. Cette troisième cohorte démontre que la langue peut unir, valoriser et faire prospérer nos milieux de vie », a indiqué M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

« Cette cérémonie de remise de diplômes met en lumière le parcours exceptionnel de près de 260 participants à la troisième cohorte de Dialogue FR, un programme novateur qui renforce l'usage du français dans le secteur du commerce et de la restauration. Le cégep du Vieux Montréal est fier de collaborer au développement et à l'implantation de ce programme depuis trois ans, permettant aux participants de faire l'expérience de l'apprentissage d'une langue en milieu de travail », a affirmé M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal.

