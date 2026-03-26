Une première au Québec : un forum sur l'habitation qui va laisser la parole aux personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) et le Collectif des organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) vous invitent, mardi 31 mars, au premier Forum habitation : enjeux et actions ! au Centre Saint-Pierre, 1212 Rue Panet à Montréal, de 10h30 à 16h30.

Pour la première fois au Québec, nous réunirons une centaine de personnes en situation de handicap pour témoigner des nombreux obstacles qu'elles rencontrent dans l'accès au logement à travers toute la province et tenter d'y apporter des solutions.

Cette initiative de MÉMO-Qc prend racine dans le contexte de la crise du logement que connait aujourd'hui le Québec. Cette crise n'échappe pas aux personnes en situation de handicap qui sont les premières touchées par la difficulté de trouver un logement qui convient à leurs besoins.

Lors de ce forum, il sera question des barrières à l'accessibilité, mais aussi de l'impossibilité de trouver des logements adaptés, des relations difficiles entre locataires et propriétaires ou encore des lacunes que connait le système de santé.

Après une première période d'écoute et de recensement des problèmes, un second temps sera consacré à l'action. Les personnes présentes réfléchiront ensemble afin de bâtir un « chez-soi idéal ». Elles tenteront de trouver des solutions et des actions à mettre en place pour y parvenir et pour sensibiliser la population et les élus.

Le but de ce forum est ainsi d'apporter des changements concrets et durables à des situations impossibles qui durent depuis trop longtemps.

Il s'agit d'une première étape vers la création d'une vaste campagne destinée à aider les personnes en situation de handicap à vivre dignement et dans des logements qui répondent à leurs besoins. Ceci, dans le but d'améliorer leur qualité de vie.

Soulignons que la tenue de ce forum est rendue possible grâce au financement du Programme juridique de partenariats et d'innovation du gouvernement du Canada.

Moelle épinière et motricité Québec est un organisme à but non lucratif créé en 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. www.moelleepiniere.com

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Personnes ressources : Martin Blanchard, organisateur communautaire, MÉMO-Qc, 514-441-5713, [email protected]; Walter Zelaya, directeur général, MÉMO-Qc, 514-779-8283, [email protected]