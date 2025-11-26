Rapport de l'enquête publique sur le décès de Normand Meunier : un recours collectif sera intenté pour éviter d'autres tragédies

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le coroner Dave Kimpton, président de l'enquête publique sur les circonstances entourant le décès de M. Normand Meunier, a rendu public son rapport ce mardi 25 novembre. Il y révèle de graves défaillances systémiques dans la prise en charge de M. Meunier en janvier 2024 à l'hôpital de St-Jérôme, dans les Laurentides. Il démontre également que la situation vécue par M. Meunier n'est pas un cas isolé et que les lacunes dans la prévention et le traitement des plaies de pression à l'hôpital St-Jérôme se retrouvent aussi ailleurs au Québec, dans le réseau de la santé.

Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) accueille ce rapport de manière positive. Mais ces recommandations n'étant cependant assujetties à aucune obligation, notre organisme en demande une mise en œuvre effective et rapide par les instances interpellées : Santé-Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et son Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Il faut savoir que, d'après les témoignages de plusieurs de nos membres, peu de choses ont véritablement changé depuis le décès de Normand Meunier.

MÉMO-Qc a rencontré M. Normand Meunier et sa conjointe au moment où il est devenu lésé médullaire à la suite d'une opération qu'il a subie en février 2022. Notre organisme et ses conseillers les ont accompagnés depuis, dans l'adaptation à leur nouvelle vie. Rappelons qu'en janvier 2024, M. Meunier a développé une plaie de pression majeure au fessier pendant un séjour à l'urgence de l'hôpital de St-Jérôme, où il a passé 96 heures, soit quatre jours, couché sur une civière dure, malgré les demandes répétées de sa conjointe et lui, pour obtenir un matelas adapté à sa condition de lésé médullaire. Sa plaie s'est alors infectée et est devenue incurable. Il a dû recourir à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances trois mois plus tard, en mars 2024.

Dans son rapport, le coroner atteste du fait que le décès de M. Meunier est la résultante de situations évitables et de décisions de gestion problématiques. Il reconnait que M. Meunier n'aurait pas été amené à un tel extrême si le système de santé avait agi comme il était en droit de s'y attendre. Cette enquête a permis de mettre en lumière la problématique des plaies de pression, les lacunes existant dans la prévention et la gestion de ces plaies, trop souvent banalisées ou passées sous silence, ainsi que la réalité que vivent au quotidien les personnes lésées médullaires et leurs proches aidants.

Parmi les nombreuses recommandations proposées par MÉMO-Qc, plusieurs ont été retenues par le coroner. On y trouve des mesures très concrètes, comme l'accès rapide à des mesures préventives ainsi qu'à des surfaces thérapeutiques dans tous les établissements de santé, surtout dans les urgences. Nous y trouvons également des mesures plus systémiques et structurantes comme :

La création d'un centre d'expertise national de référence spécialisé en traitement des plaies regroupant des intervenants de la recherche et de la formation professionnelle



La création d'un comité provincial aviseur en prévention et en traitement des lésions de pression visant notamment à standardiser la formation, la documentation et le développement d'outils facilitant le travail des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux



L'optimisation du programme de formation continue en soins de plaies et un accès facilité pour tous les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux



L'implantation de meilleures pratiques pour encadrer la prise en charge des usagers blessés médullaires dans tous les services d'urgence des établissements du réseau de la santé du Québec



L'uniformisation des processus de transferts intra et inter établissements pour les usagers blessés médullaires à l'aide de protocoles clairs de communication.

MÉMO-Qc s'engage à assurer un suivi quant à la mise en œuvre des mesures et des recommandations du rapport. Et, afin d'éviter que d'autres tragédies comme celle de M. Meunier ne se reproduisent, l'organisme planifie d'intenter un recours collectif.

Nous espérons vivement que tous les intervenants concernés ont compris une fois pour toutes que la prévention et la prise en charge des plaies de pression ne doivent jamais être prises à la légère car ces plaies peuvent mener à la mort.

Nous soulignons la contribution de Mme Sylvie Brosseau, sa force et sa ténacité, ainsi que celles de tous les proches aidants qui sont régulièrement confrontés à des situations difficiles et qui se tiennent debout malgré tout. Nous remercions le cabinet Ménard, Martin pour ses services. Enfin, nous remercions toutes les personnes en situation de handicap et les alliées qui ont suivi de près ce processus et témoigné de leur solidarité.

Moelle épinière et motricité Québec est un organisme à but non lucratif créé en 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. www.moelleepiniere.com.

