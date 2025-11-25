Rapport de l'enquête publique sur le décès de M. Normand meunier : un recours collectif sera intenté pour éviter d'autres tragédies

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec, Me Patrick Martin-Ménard et Mme Sylvie Brosseau vous invitent à une conférence de presse, à la suite de la publication du rapport du coroner Dave Kimpton qui a présidé l'enquête publique sur les circonstances entourant le décès de M. Normand Meunier. La conférence aura lieu ce mercredi 26 novembre à 11h au bureau du cabinet Martin, Ménard Avocats, 4950 rue Hochelaga à Montréal.

M. Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec, Mme Sylvie Brosseau, conjointe de feu M. Normand Meunier et Me Patrick Martin-Ménard y prendront la parole.

Rappelons qu'en janvier 2024, M. Meunier a développé une plaie de pression majeure au fessier pendant un séjour à l'urgence de l'hôpital de St-Jérôme, où il a passé 96 heures, soit quatre jours, couché sur une civière dure, malgré les demandes répétées de sa conjointe et lui, pour obtenir un matelas adapté à sa condition de lésé médullaire. Sa plaie s'est alors infectée et est devenue incurable. Il a dû recourir à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances trois mois plus tard, en mars 2024.

Le rapport du coroner sur les circonstances entourant le décès de Normand Meunier révèle de graves défaillances systémiques dans la prise en charge de M. Meunier en janvier 2024 à l'hôpital de St-Jérôme, dans les Laurentides. Il démontre également que la situation vécue par M. Meunier n'est pas un cas isolé et que les lacunes dans la prévention et le traitement des plaies de pression à l'hôpital St-Jérôme se retrouvent aussi ailleurs au Québec, dans le réseau de la santé.

MÉMO-Qc, Me Martin-Ménard et Mme Brosseau parleront des suites qu'ils comptent donner à l'affaire en assurant vouloir s'engager à suivre la mise en œuvre des mesures et des recommandations du rapport.

Notre communiqué de presse du 5 mai 2025 : Enquête publique sur le décès de Normand Meunier : pour que de tels drames ne se reproduisent plus jamais!

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/enquete-publique-sur-le-deces-de-normand-meunier-pour-que-de-tels-drames-ne-se-reproduisent-plus-jamais--854580359.html?fbclid=IwY2xjawKF8apleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6U3g5dGtBVWhDWk42bm1PAR5_jrIy-02KEaIHZsWCheWOpww0SZ2-186CVpymfDX4wz22dBPFP_DU1ixBjw_aem_mDmEOu0_mxd-8AY22Ay5wg

Moelle épinière et motricité Québec est un organisme à but non lucratif créé en 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. www.moelleepiniere.com

