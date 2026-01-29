Nouvelle politique nationale de soutien à domicile : une insulte aux personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La nouvelle politique de soutien à domicile « Mieux chez soi » annoncée aujourd'hui par la ministre de la Santé madame Sonia Bélanger laisse de côté les personnes en situation de handicap (PSH) et particulièrement les personnes qui ont une lésion à la moelle épinière (PLM). Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) est fortement déçu de l'annonce de la ministre, d'autant plus que les commissaires affectés aux consultations connaissaient la réalité des personnes en situation de handicap. C'est ainsi plus qu'une occasion ratée ; c'est une véritable insulte pour ces personnes dont les besoins ne sont pas reconnus.

Bien que MÉMO-Qc ait documenté les besoins des PSH, en particulier les PLM, qui dépendent des services de soutien à domicile, aucune mesure annoncée ne tient compte de ces besoins. De plus, le financement additionnel octroyé, un maigre 4% de hausse qui couvre à peine l'inflation, est dérisoire. Or, le soutien à domicile prévient les complications qui engorgent le système de santé ; en ce sens, le soutien à domicile ne constitue pas une dépense, mais un investissement.

Cette annonce reconduit par ailleurs l'indigne abandon des CLSC amorcé par les gouvernements antérieurs ; la ministre elle-même avoue que les CLSC ne réponde qu'à 10% des besoins. La soi-disant bonification du chèque emploi-service, maintenant appelé « allocation d'autonomie à domicile », constituera un fardeau pour les PSH, qui doivent alors se transformer en gestionnaire de soins à domicile.

Selon le directeur général de MÉMO-Qc Walter Zelaya, « la seule cohérence de ce gouvernement, c'est l'incohérence. Il n'écoute pas les personnes en situation de handicap, qui représentent pourtant 1 personne sur 4 de celles recevant un soin à domicile. C'est pourquoi nous interpellons déjà les partis d'opposition à s'engager pour une véritable politique de soutien à domicile qui tienne compte des besoins des PSH, et mobilisons tout le milieu à faire des soins à domicile un enjeu électoral décisif ».

MÉMO-Qc demande qu'une politique de soins à domicile assure la gratuité de l'ensemble des services et soins à domicile nécessaires au maintien de la santé, de l'autonomie et de la participation sociale des personnes en situation de handicap. MÉMO-Qc demande également une augmentation significative du financement du soutien à domicile, y compris augmenter substantiellement le chèque emploi-service.

MÉMO-Qc est une association provinciale qui agit avec ses membres et de nombreux partenaires pour faire la promotion et la défense de droits individuels et collectifs. Elle travaille à l'intégration sociale, au développement de l'autonomie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, particulièrement les lésés médullaires et ce, depuis 1946. En plus du soutien à la recherche, son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

www.moelleepiniere.com

