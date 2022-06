Une première au Canada chez Pascan Aviation

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Syndiqué(e)s depuis le 22 juin 2021, les agent(e)s de bord de Pascan Aviation se sont réunis en assemblée syndicale, hier soir et ce matin, à Montréal, et ont voté à l'unanimité pour l'entente de principe conclue il y a quelques jours, entre leur syndicat et la partie patronale.

D'une durée de 3 ans, cette première convention collective prévoit des augmentations salariales de 40% à 52%.

Cette importante bonification de la rémunération est due au fait que les parties ont négocié pour que dorénavant, s'applique le principe du temps en devoir et non le temps de vol. Il faut savoir que dans le domaine aéronautique, les agents(e)s de bord sont payés seulement à partir du démarrage des moteurs de l'avion et à leur extinction à destination.

Chez Pascan, ils et elles seront payé(e)s dès leur arrivée à l'aéroport, ce qui constitue une première au Canada.

« Nous sommes très fiers de cette entente. Elle constitue une première au Canada. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle, Pascan est un employeur exemplaire qui va pouvoir retenir son personnel entre autres par la diversité des horaires », se réjouit Jessé Vigneault, président du syndicat.

Pascan Aviation est l'une des compagnies aériennes desservant les régions du Québec. Elle embauche une vingtaine agent(e)s de bord.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1460 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan. À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres à WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, Flair, PAL, First Air et Canadian North.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport terrestre, le secteur mixte, ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Source : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP); Renseignements : Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802