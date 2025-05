Changement de garde à la clôture du 34e congrès du SCFP-Québec

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ -Le SCFP-Québec a conclu son congrès dans la capitale nationale avec une élection. Le résultat s'avère un changement de garde partiel à la tête de l'organisation qui représente 143 000 travailleuses et travailleurs au Québec.

« Je suis honorée et je vous assure que je vais me battre face aux importants défis devant nous. La montée de la droite et les nombreuses menaces à nos services publics doivent être prises au sérieux et une résistance syndicale forte est de mise », de dire la nouvelle secrétaire générale du SCFP-Québec, Fanny Demontigny, qui était auparavant présidente du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS).

Une élection a eu lieu à la présidence du SCFP-Québec. Patrick Gloutney a été réélu en tant que président du SCFP-Québec après un suffrage; David Clément, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la SQDC, s'étant présenté contre lui lors de cette course.

« La démocratie syndicale est importante. Cet exercice nous permet de nous rappeler de ne rien tenir pour acquis et de ne jamais baisser les bras. Je remercie les congressistes pour leur appui renouvelé », de dire Patrick Gloutney, président réélu du SCFP-Québec.

Depuis lundi dernier, plus de 700 congressistes ont occupé le Centre des congrès de Québec pour le 34e congrès biennal de la division québécoise du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Ils et elles ont discuté des enjeux sociaux et syndicaux de l'heure et ont adopté des lignes directrices pour les deux années à venir.

Le thème de l'événement, « Sauvons nos services publics », a été renforcé par une grande manifestation devant l'Assemblée nationale hier.

« Cette semaine, nous rappelons que les services publics malmenés par nos gouvernements doivent être défendus avec force et détermination parce qu'ils sont le ciment de la société québécoise », de conclure le président du SCFP-Québec.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

