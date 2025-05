Nouvelle convention collective pour les cols blancs de Lévis

LÉVIS, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Les quelque 450 employés cols blancs de la Ville de Lévis ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été entérinée officiellement par le conseil municipal le 28 avril dernier. D'une durée de cinq ans, elle couvre la période de janvier 2024 à décembre 2028.

La négociation s'est échelonnée sur environ 16 mois et a porté sur un grand nombre d'articles du contrat de travail. Les augmentations salariales négociées sont d'un total de 18 % sur cinq ans. De plus, des améliorations ont été apportées principalement aux vacances, congés, horaires et diverses primes, ainsi que dans différents secteurs.

Auparavant, l'entente avait été soumise au vote des membres le 14 avril dernier en assemblée générale de la section locale 2927 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). La participation y avait été importante, avec plus de 260 syndiqués présents, mais les résultats avaient été acceptés avec une faible majorité.

« Plusieurs étaient mécontents de ne pas voir d'amélioration dans les modalités de télétravail et au régime de retraite. Ces questions seront abordées en relations de travail puis lors de la prochaine négociation s'il le faut », de souligner Mario Jean, conseiller syndical au SCFP.

