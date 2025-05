AVIS AUX MÉDIAS - 1er mai : sauvons nos services publics!

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) veut rappeler au gouvernement de la CAQ que le Québec est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord, et ce, en grande partie grâce aux services publics. Le SCFP, en congrès cette semaine à Québec, en profite pour manifester devant l'Assemblée nationale et rappeler que nous devons sauver nos services publics, car ils ont fait du Québec la plus belle des provinces.

« Il n'y a pas meilleur moment que la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs pour chanter les louanges des personnes qui portent à bout de bras nos services de santé, d'éducation et de transport. Vive les services publics! », d'affirmer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

En plus de couper dans nos services publics, la CAQ est en train de privatiser les services publics d'électricité, Hydro-Québec, la vache à lait du Québec.

« Les profits de l'électricité rapportent des milliards dans les coffres pour justement financer nos services publics. Ce gouvernement veut tout pour ses amis au privé et rien pour le peuple », de conclure le président du SCFP-Québec.

Quoi : Manifestation du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Quand : Jeudi 1er mai, à midi

Où : Assemblée nationale du Québec, 1045, rue des Parlementaires, Québec, G1A 1A3

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

