SHANGHAI, 3 octobre 2024 /CNW/ -- « The Great Art of Dunhuang, une exposition spéciale (« l'exposition ») des artefacts culturels de Dunhuang, est présentée depuis le 20 septembre au Musée des arts de Chine (Musée des arts de Shanghai). L'exposition, guidée par l'Administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai, fait partie du 35e Festival du tourisme de Shanghai et se déroulera sur une période prolongée de trois mois jusqu'au 20 décembre.

Présentant des artefacts rares de l'Académie de Dunhuang, l'exposition combine ces trésors avec des reproductions de grottes classiques, de peintures murales et de sculptures colorées pour offrir une expérience immersive de Dunhuang à Shanghai.

« Il n'y a que quatre systèmes culturels dans le monde qui ont une longue histoire, un vaste territoire, un système autonome et une grande influence : La Chine, l'Inde, la Grèce et l'Islam. Il n'y en a pas un cinquième, et il n'y a qu'un seul endroit où ces quatre systèmes culturels convergent, soit les régions de Dunhuang et du Xinjiang en Chine », a déclaré Ji Xianlin, érudit et historien de renom.

L'exposition présente 168 artefacts représentatifs et rares, dont six ont été dévoilés pour la première fois à Shanghai. De plus, des répliques de six grottes de Mogao et de manuscrits précieux valent le détour. L'entrée de l'exposition est spécialement conçue pour recréer l'expérience du désert de Gobi avec des caractéristiques sonores du paysage comme une cloche de chameau qui sonne, transportant instantanément les visiteurs à Dunhuang. Cette expérience immersive se décline en quatre chapitres :

Le chapitre 1, « The Silk Road - Dunhuang » , retrace le périple de Zhang Qian, dont l'expédition a été considérée comme le fondement de la première « Route de la soie ». Comme les commerçants de différents pays élargissaient leurs échanges, les cultures diversifiées convergeaient également à Dunhuang à mesure que la ville gagnait en importance sur le plan culturel.

Bai Jian, conseiller du bureau des reliques culturelles de la province du Gansu, a souligné : « Dunhuang était jadis la plaque tournante du transport entre l'Occident et l'Orient, et elle a été le témoin de nombreux efforts d'échanges culturels et de convergence; Shanghai, d'autre part, est une métropole et une fenêtre internationale pour voir la Chine. C'est une ville dynamique et charmante où l'histoire, la culture, l'économie et la technologie fusionnent, et le Festival du tourisme de Shanghai est l'occasion idéale de présenter Dunhuang, une propriété intellectuelle mondiale, et de favoriser les échanges approfondis et le développement. »

En ce qui concerne l'exposition, plusieurs nouveaux produits de tourisme culturel pourraient faire l'objet de recommandations. Les visiteurs étrangers qui réservent des hôtels désignés par l'entremise d'Expedia pourraient recevoir des billets gratuits pour l'exposition. De plus, grâce à la carte Shanghai Pass - Dunhuang Dream, lancée par le Shanghai Jiushi Group, les visiteurs peuvent effectuer des paiements dans différents lieux, supermarchés, magasins de proximité et plus encore partout à Shanghai.

