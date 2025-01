Shanghai invite le monde à célébrer son riche patrimoine lors des célébrations de la fête du printemps

SHANGHAI, 27 janvier 2025 /CNW/ - Le 4 décembre 2024, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a ajouté la fête du printemps de la Chine à sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance souligne le rôle important que joue la Fête du printemps dans la promotion des pratiques sociales et de l'esprit communautaire alors que le peuple chinois accueille sa nouvelle année traditionnelle. La désignation renforcera davantage la position de Shanghai en tant que destination incontournable lors des célébrations de la Fête du printemps de cette année.

1 2

Shanghai organise une série d'événements passionnants qui mettent en valeur ce riche patrimoine culturel. Le célèbre festival des lanternes de Shanghai, une tradition de plus de deux millénaires, illuminera les festivités. Cette année, le festival s'inspire de l'ancien classique des montagnes et des mers, dont le thème est la beauté de tout, la merveille de l'existence. Les visiteurs du Yuyuan Lantern Festival peuvent s'attendre à une expérience enchanteresse avec des expositions qui transforment la région en un paradis mythique de la jungle orné de papillons volants, de fleurs vibrantes, de forêts luxuriantes et de serpents sinueux.

De plus, des lieux historiques à Shanghai, dont Nanxiang, Luodian à Baoshan, Fengjing à Jinshan et Qingxi Old Street, présenteront chacun leurs interprétations uniques de l'art des lanternes. Non seulement les écrans éblouissent les sens, mais ils rendent également hommage aux traditions folkloriques durables qui enrichissent la tapisserie culturelle de la Chine. Tout au long de la période du Festival du printemps, plus de 200 spectacles, expositions et expériences interactives seront présentés, ce qui permettra d'explorer en profondeur l'atmosphère festive et commune qui caractérise cette période de l'année.

La ville de Shanghai invite chaleureusement les visiteurs du monde entier à explorer la magnificence culturelle du Festival du printemps et la beauté fascinante du Festival des lanternes de Shanghai. Cette célébration témoigne du patrimoine vivant que l'UNESCO vise à protéger et à promouvoir pour les générations futures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606331/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606332/2.jpg

SOURCE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism

PERSONNE-RESSOURCE : Monica Xue, [email protected]