SHANGHAI, 3 octobre 2024 /CNW/ - Le 35e Festival du tourisme de Shanghai (le Festival) a officiellement débuté le 14 septembre avec des spectacles en direct et un grand défilé sur le Nanjing Road Pedestrian Mall, où les athlètes et les artistes olympiques d'ici et d'ailleurs ont célébré les cultures locales et internationales.

Découvrez le communiqué interactif multicanal ici : https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances

Le festival, qui se déroule jusqu'au 6 octobre, est conçu pour créer des expériences inoubliables et un voyage unique pour les résidents locaux et les voyageurs internationaux. La cérémonie d'ouverture comprenait une exposition dynamique de la diversité culturelle avec 25 équipes de performance d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie, chacune participant à l'un des 25 chars éblouissants. En plus du spectacle, les athlètes olympiques de Shanghai, dont le compétiteur Tan Haiyang de Paris 2024, ont uni leurs forces à celles des chanteurs et des danseurs pour présenter le spectacle d'ouverture intitulé « Igniting, Joyful City. »

Mettant en place 100 événements, mettant en vedette 1 000 produits et témoignant de la participation de 10 000 entreprises, le festival, dont le thème est Visit Shanghai, organise une grande variété d'événements comme Sleepless Nights of Fun, Waterfront Adventures, Urban Charm ainsi que des expositions permettant aux gens d'explorer divers paysages culturels, comme le Grand Art de Dunhuang et l'Exposition sur le sommet de la pyramide : la civilisation de l'Égypte ancienne.

Chaque district de Shanghai adopte un thème unique, comme une exploration ancienne de la ville, des visites de voies navigables et des festivals culinaires, pour mettre en valeur la riche diversité culturelle de la ville. De plus, les visites touristiques en autobus à deux étages améliorent leur offre grâce à l'exposition d'immersion numérique en RV Eternal Notre-Dame, qui offre une expérience profondément immersive. De plus, sept événements CityWalk à thème spécial seront organisés, chacun conçu pour mettre en valeur des aspects uniques de la culture urbaine dynamique de Shanghai.

Des promotions et des offres spéciales ont été lancées pour le festival, y compris des billets à moitié prix dans 62 attractions, des rabais exclusifs d'une durée limitée à l'exposition The Great Art of Dunhuang de Chunqiu Tourism, un rabais de moitié prix pour la flottille Pude Light City de SAGA, et plus encore.

En outre, Trip.com a amélioré l'itinéraire de la visite gratuite d'une demi-journée pour les clients internationaux entrants et s'est associée à plus de 200 marques de 20 pays dans le monde pour offrir des offres spéciales de billets d'hôtel, d'aéroport et d'attraction. Tandis que Greenland Group collabore avec Expedia pour lancer des privilèges exclusifs, y compris des billets gratuits pour l'exposition.

Plus de 20 nouvelles histoires seront présentées au centre commercial Global Harbor pendant le festival, et Jiushi Tourism lancera une série d'offres sportives et touristiques conjointement avec le Shanghai Rolex Masters 2024.

« Au fil des ans, le festival est devenu un symbole de Shanghai et a fait de la ville une destination touristique de renommée mondiale et une fenêtre pour les voyageurs du monde entier qui peuvent découvrir les paysages magnifiques, les délicieux aliments et les spécialités de Shanghai, et découvrez la Chine et ses profonds patrimoines culturels, a déclaré Cheng Meihong, directeur général adjoint de l'Administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai.

