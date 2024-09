SHANGHAI, 30 septembre 2024 /CNW/ - Le salon Feel Shanghai : Travel as a Local World Tourism Day Shanghai Showcase a eu lieu le 27 septembre au Liu Haisu Art Museum. Cet événement, organisé par l'Administration de la culture et du tourisme de Shanghai et exploité par le Shanghai Daily, a été organisé pour souligner la Journée mondiale du tourisme et faire l'expérience de la ville d'un point de vue local, tout en mettant en valeur sa riche offre culturelle et touristique.

Feel Shanghai : voyager en tant que local Feel Shanghai : voyager en tant que local (PRNewsfoto/Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism)

L'initiative invitait les résidents internationaux à partager leurs trésors cachés et leurs expériences locales incontournables, offrant ainsi de précieux renseignements aux visiteurs étrangers. On espère également qu'il stimulera l'intérêt mondial pour l'exploration de Shanghai et appuiera son développement en tant que destination de choix pour les voyages entrants en Chine.

Dix résidents internationaux de six pays, regroupés en neuf équipes, ont servi de guides d'expatriés locaux. Clarisse Le Guernic, une guide touristique chevronnée de la ville de France, a emmené les visiteurs faire un voyage dynamique à travers la ville.Le chef vedette français Corentin Delcroix a piqué les papilles gustatives sous le feu des projecteurs de la cuisine, et le célèbre graffiteur français Paul Dezio a donné vie à l'art.

L'entrepreneur allemand Eric Baden, fondateur de Coffee Commune, a suscité l'enthousiasme pour le thème du café. Le professionnel du musée hongrois Steven Back a dévoilé le charme de la ville ancienne. Le pianiste espagnol Mario Alonso s'est diverti sous le thème de la performance, et l'animateur australien Cameron Andersen a souligné l'excitation du sport.

Les frères et sœurs Maya et Anton Wagener, nés à Shanghai d'origine sino-allemande, ont présenté le plaisir de la Wonderland, tandis que le maître italien du kung-fu Kleber Battaglia s'est concentré sur le bien-être.

L'événement comprenait une vidéo thématique intitulée Feel Shanghai : Travel as a Local, où les participants ont partagé leurs expériences locales préférées.

Cheng Meihong, directeur général adjoint de l'Administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai, Liu Oi, rédacteur en chef du Shanghai Daily, et Yu Zhenyu, directeur du Liu Haisu Art Museum, ont présenté des cadeaux spéciaux aux participants et ont pris des photos avec eux.

L'événement s'est terminé par le lancement du projet Homie Hunt, mettant en vedette des défis de rue dans les principaux endroits culturels et touristiques. Ce projet met en lumière le rôle de Shanghai en tant que plaque tournante internationale ouverte et inclusive pour des échanges culturels dynamiques et des perspectives diverses.

Pour en savoir plus sur le projet Homie Hunt :

https://x.com/shanghaidaily/status/1839563952508084666?t=j-qghL8o8UUes_ocda7KOw&s=19

https://www.facebook.com/share/v/T6xWX3pYkubu58LT/?mibextid=oFDknk

Depuis l'an dernier, le tourisme entrant de Shanghai a fortement rebondi, accueillant plus de 3 millions de visiteurs au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 140 %. La ville a également lancé plus de 120 routes touristiques de choix pour stimuler son attrait.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=21m_v8neTtQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518710/Feel_Shanghai_Travel_as_a_Local.jpg

