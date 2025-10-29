MONTRÉAL , le 29 oct. 2025 /CNW/ - L'entreprise en démarrage canadienne Root & Seed a remporté le Défi d'impact national d'AGE‑WELL : Mettre en œuvre le changement pour sa plateforme conçue pour rapprocher les personnes âgées, les partenaires de soins et les familles au moyen de conversations.

Dans leur présentation gagnante, les cofondatrices Anika Chabra et Jennifer Siripong Mandel ont expliqué qu'à mesure que les gens vieillissent, les possibilités de participation intéressante peuvent diminuer. L'isolement social peut contribuer à une détérioration de la santé physique et mentale.

Les cofondatrices de Root & Seed, Anika Chabra et Jennifer Siripong Mandel, effectuent la présentation gagnante lors du Défi d’impact national d’AGE WELL de 2025 : Mettre en œuvre le changement, à Montréal. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Leur solution : des cartes de conversation comportant des questions inspirantes que les partenaires de soins peuvent poser, comme « Quel est l'un de vos premiers souvenirs? » ou « Quel est le cadeau le plus important que vous ayez jamais reçu? » Les cartes sont jumelées à un outil numérique qui permet aux partenaires de soins de consigner les récits en temps réel au moyen de contenu audio, d'images et de texte.

Root & Seed est fondé sur l'idée que, lorsque les personnes âgées participent à des conversations intéressantes au sujet du patrimoine familial, des traditions, des rituels et des histoires, elles renforcent leurs liens personnels avec les partenaires de soins et les membres de leur famille.

« Pour les personnes âgées, les histoires aident à améliorer l'humeur et le sommeil, à combattre la solitude et à préserver la dignité et l'héritage », a déclaré Mme Chabra devant un auditoire de plus de 450 personnes. « La plateforme offre également aux partenaires de soins des outils qui rendent leur travail plus gratifiant - et peut contribuer au maintien en poste des prestataires de soins », a-t-elle ajouté.

Pour mettre à l'essai la solution, Root & Seed a établi un partenariat avec Just Like Family, un fournisseur national de soins à domicile. En se fondant sur les commentaires de préposés aux services de soutien à la personne, de travailleurs sociaux, de psychologues et de spécialistes de la démence, l'équipe a peaufiné davantage son offre pour y inclure des modules de formation de gardien des liens familiaux offerts en plusieurs formats, des cartes de conversation conçues conjointement et adaptées aux contextes de prestation de soins et des améliorations technologiques, comme des fonctions de traduction intégrées.

« Root & Seed a tiré des enseignements de la thérapie de la réminiscence pour créer des avantages similaires », a déclaré Mme Mandel. « La plateforme produit également des souvenirs qui font le pont entre les générations et qui capturent l'essence d'une personne âgée », a-t-elle dit.

Fondée en 2021, Root & Seed a remporté un prix de la catégorie Communauté dans le cadre du Défi d'impact national de 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre, propulsé par AGE‑WELL et SE Health, pour son produit original, qui était entièrement axé sur la création de liens au sein des familles. Depuis, l'entreprise a établi un partenariat avec Just Like Family pour élargir son offre afin d'aider les partenaires de soins et les personnes âgées à établir des liens significatifs.

Mme Chabra et Mme Mandel ont affirmé que le fait d'avoir remporté le Défi d'impact national d'AGE‑WELL de 2025 : Mettre en œuvre le changement - qui comprend un prix en argent de 20 000 $ et l'accès au studio d'innovation AGE‑WELL - appuiera le déploiement national de leur plateforme. Le financement permettra à Root & Seed de rejoindre un plus grand nombre de partenaires de soins et de personnes âgées dans divers contextes, dont les soins à domicile, les résidences pour personnes âgées, les maisons de soins de longue durée et les centres de soins palliatifs.

« Il est difficile de trouver une idée, il est très difficile d'obtenir de l'appui, mais la mise en œuvre est encore plus difficile », a expliqué Mme Chabra. « Recevoir un prix qui célèbre la mise en œuvre est satisfaisant - et cela nous donnera un soutien précieux alors que nous élargissons notre programme à l'échelle nationale et que nous nous engageons à le mettre en œuvre avec excellence. »

L'un des concours de présentation les plus dynamiques et inspirants du Canada, le Défi d'impact national d'AGE‑WELL de cette année : Mettre en œuvre le changement a eu lieu lors de la 10e conférence annuelle d'AGE‑WELL à Montréal.

« AGE‑WELL est ravi d'appuyer Root & Seed dans son déploiement national visant à doter les partenaires de soins de cette plateforme novatrice qui favorise le vieillissement en santé », a déclaré Bridgette Murphy, chef de la direction d'AGE‑WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. « Grâce à ce concours, nous faisons progresser l'entrepreneuriat dans le secteur canadien des technologies du vieillissement en pleine croissance et nous reconnaissons les innovateurs qui façonnent l'avenir du vieillissement. »

Le Défi d'impact national d'AGE‑WELL de 2025 a été généreusement soutenu par des commanditaires clés, soit l'Institut ontarien du cerveau et SE Health. Les partenaires promotionnels étaient CanAge, l'Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada et YouAreUNLTD.

Pour en savoir plus sur les finalistes et le concours, consultez la page https://agewell-nce.ca/fr/fr-national-impact-challenge

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE‑WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE‑WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, de proches aidants, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs proches aidants. AGE‑WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur des technologies et du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de Santé Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada. Découvrez comment AGE‑WELL change l'avenir du vieillissement à l'adresse suivante : https://agewell-nce.ca/fr/accueil.

