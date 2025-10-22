MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - PhysioBiometrics Inc. a lancé Heel2Toe™, un dispositif thérapeutique portable conçu pour évaluer les personnes âgées et leur apprendre à marcher correctement, ce qui est essentiel pour réduire la tension sur les articulations et les muscles, contribuer à prévenir les chutes et faciliter la marche afin de rester actif et autonome.

Le dispositif Heel2Toe™, mis au point par PhysioBiometrics, se fixe sur le côté de la chaussure et donne une rétroaction auditive pour encourager une meilleure démarche. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Le capteur Heel2Toe se fixe sur le côté de la chaussure et émet un signal sonore à chaque « bon » pas, c'est-à-dire un pas qui commence par une pose ferme du talon. Heel2Toe s'est révélé bénéfique pour les personnes âgées, notamment celles qui ont des problèmes orthopédiques ou neurologiques, comme la maladie de Parkinson. Il pourrait s'agir du seul appareil portable offrant une rétroaction en temps réel pour chaque pas.

PhysioBiometrics, une entreprise en démarrage affiliée à AGE‑WELL, présente le dispositif Heel2Toe aujourd'hui et demain dans le cadre de la 10e conférence annuelle d'AGE-WELL qui se déroule à Montréal. Ce dispositif médical de classe 1 est offert partout dans le monde par l'intermédiaire de Shopify.

« Pour de nombreuses personnes âgées, leur démarche déficiente ne leur permet pas de profiter des bienfaits de la marche sur leur santé. Par crainte de tomber ou parce qu'elles ont peu confiance en leur capacité de marcher, elles modifient leur démarche et font de petits pas traînants qui augmentent le risque de chute », a expliqué Nancy Mayo, présidente-directrice générale de PhysioBiometrics, une entreprise de Montréal. « Le dispositif Heel2Toe change la donne en aidant les personnes âgées à bien vieillir, car une meilleure démarche permet de marcher plus longtemps. En intervenant suffisamment tôt pour corriger une démarche déficiente chez les personnes âgées, on réduit le risque de chute, augmente l'activité physique, améliore la santé musculaire et articulaire, ce qui leur permet au bout du compte de rester plus longtemps chez elles. »

Une démarche optimale commence par une pose ferme du talon, suivie d'un appui complet du pied, puis d'une poussée, d'un balancement de la jambe et d'une répétition du processus avec peu de variation dans la foulée. Lorsque la démarche est déficiente, les personnes ont tendance à traîner les pieds. Elles ne posent pas leurs talons au sol en premier, ne soulèvent pas suffisamment le pied et ce dernier traîne, ce qui augmente le risque de trébuchement. La démarche a tendance à se détériorer chez les personnes âgées en raison de troubles neurologiques ou de problèmes orthopédiques, du ralentissement psychomoteur et de la crainte de tomber.

En tant que physiothérapeutes, Mme Mayo et ses cofondateurs ont entrepris d'automatiser les encouragements que les thérapeutes donnent aux personnes pour les inviter à marcher en posant d'abord le talon au sol. Avec le soutien du département de génie biomédical de l'Université McGill, l'entreprise a mis au point le capteur Heel2Toe, qui imite la rétroaction positive en émettant un signal sonore chaque fois qu'un pas commence par une pose ferme du talon. Le signal sert à améliorer la démarche en « récompensant » le cerveau chaque fois que la personne effectue un bon pas. Après une utilisation répétée, le cerveau anticipe le signal sonore et guide automatiquement le corps pour maintenir une démarche améliorée afin d'obtenir la récompense.

« Essentiellement, le capteur Heel2Toe exploite le pouvoir du cerveau pour changer la démarche de haut en bas, permettant aux personnes d'apprendre à marcher de façon optimale », a déclaré Mme Mayo, professeure distinguée James‑McGill au Département de médecine et à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. « Les clients disent qu'une fois qu'ils commencent à utiliser le capteur, ils continuent d'entendre le signal sonore même lorsqu'ils ne portent pas l'appareil. Ils savent quel mouvement du pied produit le son. »

Le dispositif Heel2Toe est un outil de thérapie qui peut être utilisé indépendamment à la maison avec des vidéos de démonstration, un cahier d'exercices et un tableau de bord Web montrant l'analyse de la démarche, ou sous la supervision d'un thérapeute. Ses trois unités de mesure inertielle intégrées évaluent avec précision la démarche tout au long du cycle de cette dernière. Lorsqu'un pas commence par la pose ferme du talon, une rétroaction auditive positive est fournie en temps réel et entraîne la personne qui utilise le dispositif à adopter une démarche optimale. Un exercice ciblé - six minutes, deux fois par jour - est recommandé pour obtenir les meilleurs résultats.

Tamila Barab, une infirmière praticienne à la retraite active de 81 ans qui fait maintenant du bénévolat, a récemment fait plusieurs chutes, dont l'une dans le couloir de sa résidence pour personnes âgées où elle a posé les orteils au sol en premier et s'est prise le pied sur le couvre-plancher. Elle a participé à une étude de PhysioBiometrics à l'été 2025 pour tester l'utilisation indépendante du capteur Heel2Toe à la maison pendant un mois. Avec l'appareil, elle a appris à marcher en posant le talon au sol en premier.

« Maintenant, lorsque je marche, je suis consciente du mouvement de mes pieds du talon aux orteils. J'entends cette voix dans ma tête », a déclaré Mme Barab, qui continue d'exercer sa démarche à l'aide du capteur Heel2Toe. « Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de marcher ainsi, et j'ai davantage confiance dans ma démarche. »

Une étude pilote menée auprès de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a révélé une amélioration plus marquée de la démarche lorsque les participants s'entraînaient à domicile à l'aide du dispositif Heel2Toe, comparativement à ceux qui suivaient uniquement des recommandations d'exercices. La capacité de marche était le principal résultat : Treize des quatorze participants du groupe d'essai du capteur Heel2Toe se sont améliorés au test de marche de six minutes, ce qui n'est le cas d'aucun des sept participants du groupe qui suivaient uniquement des recommandations d'exercices.

PhysioBiometrics utilise également le dispositif Heel2Toe dans le cadre de son programme Walk‑BEST de formation en groupe en présentiel combiné à un exercice à domicile. Le programme est actuellement offert aux personnes âgées de la région de Montréal.

Brenda Hatch, 68 ans, s'est jointe au programme Walk‑BEST parce que l'arthrite et la fasciite plantaire rendaient la marche difficile et parfois douloureuse. « Lorsque j'ai commencé à utiliser l'appareil Heel2Toe, je marchais la tête baissée pour repérer les obstacles susceptibles de me faire trébucher. Avec le capteur Heel2Toe, j'ai observé une amélioration constante de ma démarche et cela m'a permis de faire mon voyage en Italie sans avoir à m'inquiéter d'avoir à marcher cinq heures par jour. »

AGE‑WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, a financé les travaux de Mme Mayo dans le cadre de plusieurs programmes de recherche. En 2019, PhysioBiometrics, alors Walk‑Well Universe, a remporté le concours régional de Montréal du Défi national d'impact d'AGE‑WELL.

« AGE‑WELL a fièrement appuyé Mme Mayo depuis le début du développement du capteur Heel2Toe jusqu'à son lancement, ce qui permet aux Canadiens d'avoir accès à cet appareil novateur », a déclaré Bridgette Murphy, chef de la direction d'AGE‑WELL. « Le dispositif Heel2Toe illustre l'engagement d'AGE‑WELL à fournir des produits qui sont bénéfiques pour les personnes âgées, tout en stimulant le secteur canadien des technologies et du vieillissement. »

PhysioBiometrics a été cofondée par Nancy Mayo, Ted Hill, Helen Dawes, Ahmed Abou‑Sharkh et Kedar Mate. L'entreprise a également reçu du financement du programme Cerveau en santé, vie en santé de McGill, du Fonds d'innovation de McGill et de MEDTECH, en plus d'avoir remporté la Coupe Dobson de 2020 de McGill. Apprenez-en plus sur le capteur Heel2Toe : https://physiobiometrics.com/fr/produits/heel2toe-amelioration-de-la-marche-wearable/

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE‑WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE‑WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, de proches aidants, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs proches aidants. AGE‑WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur des technologies et du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de Santé Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada. Découvrez comment AGE‑WELL change l'avenir du vieillissement à l'adresse suivante : https://agewell-nce.ca/fr/accueil .

