Une plateforme gratuite au contenu riche - La Vitrine linguistique : la référence pour les questions sur le français

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Disponible gratuitement en ligne, la Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française permet d'obtenir rapidement des réponses à des questions sur la langue française et offre un accès unique à des rubriques linguistiques et à des centaines de milliers de termes et de définitions.

Elle propose des vocabulaires thématiques utiles pour la francisation des milieux de travail, de même que des ressources destinées aux apprenantes et apprenants du français et au personnel enseignant. On peut également y consulter des outils téléchargeables (aide-mémoire, modèles de lettres) et des contenus sur la néologie et la rédaction épicène.

Plus de 1 200 termes ajoutés…

La Vitrine linguistique s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Au cours de la dernière année, plus de 1 200 termes français y ont été ajoutés, notamment des néologismes relatifs à des domaines en constante évolution, comme l'intelligence artificielle (ancrage et discrimination algorithmique) et l'informatique (publicité intracontenu et submersion numérique).

Des ajouts ont été faits dans de nombreux autres domaines, comme ceux de l'alimentation (avivégétarisme, chocolat de Dubaï et fermenterie), de la finance (liberté financière précoce, ligne de confiance et mise en jeu), ou des sports et des loisirs (ballon gaga, delta et ski à écailles). Des termes en lien avec des phénomènes sociaux (cyberdiscrimination, maximâlisme et souveraineté cognitive) ont aussi été ajoutés.

De plus, les trois néologismes gagnants de la 7e édition du Concours de créativité lexicale, soit décellulariser, beautéclosion et survolteur, ont tout récemment trouvé leur place dans la Vitrine linguistique. Ces termes ont été créés par des élèves du secondaire.

… et plus de 1 000 fiches terminologiques mises à jour

La mise à jour de plus de 1 000 fiches terminologiques au cours de la dernière année a permis de refléter des changements juridiques, sociaux ou technologiques (droit à l'oubli, ségrégation professionnelle, tutelle) ou de tenir compte de l'actualité (brouilleur, patient orphelin, patiente orpheline, terres rares, tourisme intérieur ou valeur refuge).

De nouveaux vocabulaires pour les besoins des milieux de travail

Quatre vocabulaires portant respectivement sur l'intelligence artificielle, les protéines de substitution, les stratégies de placement et le commerce intérieur se sont également ajoutés à la centaine de lexiques et vocabulaires disponibles dans la plateforme.

Une collaboration fructueuse avec Le petit Larousse illustré

L'Office collabore chaque année avec les éditions Larousse pour que des mots ou des sens propres au français du Québec soient intégrés dans Le petit Larousse illustré. Cette année, bouquetière, claque, hypertrucage, meneur de claque, meneuse de claque et instavidéaste sont entrés dans l'édition 2027 de ce dictionnaire. Ce dernier néologisme vient d'ailleurs d'être intégré également dans Le petit Robert 2027. Cette reconnaissance contribue à le rendre encore plus visible au-delà de nos frontières. La Vitrine linguistique a été le premier outil de référence à diffuser à l'échelle de la francophonie le terme instavidéaste, créé lors de l'édition 2019 du Concours de créativité lexicale.

Une formation pour parfaire ses connaissances

Depuis juin 2025, une nouvelle formation sur la rédaction épicène est accessible gratuitement dans la Vitrine linguistique. Cette formation a été développée en collaboration avec l'Université TÉLUQ. Elle permet aux participantes et participants de se familiariser à leur rythme avec les principaux procédés de rédaction épicène recommandés par l'Office.

À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et outille les entreprises pour assurer le respect de la Charte de la langue française, offre des ressources et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]