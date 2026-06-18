Plus de 11 000 plaintes à l'OQLF en 2025-2026 : la hausse se poursuit

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française publie aujourd'hui les données concernant les plaintes liées au respect de la Charte de la langue française pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Au cours de cette période, l'Office a reçu 11 125 plaintes, un nombre record qui représente une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente (10 371). L'augmentation constante du nombre de plaintes depuis quelques années témoigne de la préoccupation croissante des Québécoises et des Québécois quant à leur droit de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français.

Données concernant les plaintes liées au respect de la Charte de la langue française pour les années 2024-2025 et 2025-2026

Principaux motifs de plaintes

La langue de service demeure le motif de plainte le plus courant (35 % des plaintes). Les autres motifs les plus fréquents sont la langue de la documentation commerciale, y compris celle diffusée sur les sites Web et les réseaux sociaux (33 %), la langue de l'affichage public et commercial (16 %), la langue des inscriptions sur les produits (6 %) et la langue du travail (5 %).

Une concentration élevée d'organisations visées dans la région de Montréal

La répartition géographique des organisations visées par une plainte révèle des disparités importantes entre les régions administratives. Plus de la moitié des plaintes (51 %) visaient une entreprise de la région de Montréal. Les autres plaintes concernaient notamment des entreprises de la Montérégie (10 %), de l'Outaouais (9 %), de la Capitale-Nationale (6 %) et de Laval (6 %).

Traitement des plaintes : un accompagnement axé sur l'atteinte de résultats concrets

Au-delà des chiffres, chaque plainte représente une citoyenne ou un citoyen qui estime que ses droits linguistiques n'ont pas été respectés. Lorsqu'une plainte est jugée recevable et fondée, l'Office accompagne l'entreprise concernée dans la mise en place de solutions concrètes.

L'Office prône une approche de collaboration et de sensibilisation qui favorise une meilleure compréhension des obligations linguistiques par les entreprises. Elle s'avère efficace puisque, dans 95 % des cas, les entreprises apportent les correctifs demandés par l'Office, ce qui permet à la population québécoise de voir ses droits linguistiques respectés.

Lien connexe

Page Web Statistiques 2025-2026 : oqlf.gouv.qc.ca/francisation/respect/statistiques/stat20252026.html

À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et outille les entreprises pour assurer le respect de la Charte de la langue française, offre des ressources et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]