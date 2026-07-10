Entreprises non conformes : Ajouts à la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française diffuse la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation. Les entreprises inscrites sur cette liste sont celles auxquelles l'Office a refusé de délivrer une attestation ou celles dont l'attestation ou le certificat a été suspendu ou annulé.

Les entreprises suivantes ont été ajoutées à la liste le 10 juillet 2026 :

Sirosol Béton mobile inc.

Technologies Squarepoint inc.

Adidas Canada (Adidas Canada Limited)

Alpha et oméga Multiservices inc.

Groupe Service Suprême inc.

Toutes les entreprises qui figurent sur la liste ne peuvent recevoir de subvention de la part des organismes de l'Administration ni conclure de contrat avec ces derniers.

Lien connexe

À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et outille les entreprises pour assurer le respect de la Charte de la langue française, offre des ressources et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source: Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]