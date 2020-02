Une plaque provinciale en hommage aux contributions de la Women's Law Association of Ontario

TORONTO, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Hier, la Fiducie du patrimoine ontarien et la Women's Law Association of Ontario ont dévoilé une plaque provinciale pour commémorer la Women's Law Association of Ontario (WLAO) et honorer et célébrer 100 ans d'assistance et d'habilitation.

Fondée en 1919, la WLAO a influencé des décideurs, a travaillé pour démanteler la discrimination et a amélioré l'égalité par l'entremise de la loi.

« Grâce à son extraordinaire travail depuis plus de 100 ans, la Women's Law Association of Ontario a joué le rôle difficile, mais important, d'assurer le bon fonctionnement des lois en luttant pour l'égalité, en préconisant des réformes et en travaillant pour éliminer la discrimination sous toutes ses formes, a expliqué Harvey McCue, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. La Fiducie est heureuse de reconnaître le travail de la WLAO en présentant cette plaque provinciale et espère profiter du leadership de la Women's Law Association of Ontario pendant de nombreuses années encore. »

Jacquelyn Stevens, présidente de la WLAO a ajouté ceci : « La Women's Law Association of Ontario est honorée de recevoir une plaque provinciale célébrant nos 100 ans d'existence. La WLAO possède une histoire riche et impressionnante en matière de leaders dans la profession juridique. Nos membres ont fourni un soutien, des conseils et des encouragements à des centaines de femmes, à toutes les étapes de leur carrière juridique. Tout comme les 60 présidentes qui m'ont précédée, je suis très fière des réalisations de nos membres et des efforts que nous déployons pour habiliter les femmes au sein de la profession juridique en leur offrant une voix collective pour prôner l'égalité, la diversité et le changement. La WLAO est prête pour les 100 prochaines années - célébrant toujours le passé et regardant vers l'avenir. »

La plaque se lit comme suit :

Women's Law Association of Ontario

Fondée en 1919, la Women's Law Association of Ontario (WLAO) a été le premier organisme à travailler activement afin de réserver une place pour les femmes à Osgoode Hall. En permettant aux étudiantes en droit, aux avocates et aux juges d'y adhérer, l'organisme à but non lucratif promeut les enjeux propres aux femmes en droit par le biais d'événements de réseautage, éducatifs et sociaux. Avec le soutien du mouvement des droits des femmes, les 100 premières années de la WLAO ont marqué la nomination de la première avocate du Canada au barreau, la première femme à diriger l'organisme de réglementation du barreau provincial et la première femme juge nommée à la Cour suprême du Canada. Les campagnes de la WLAO ont incité les législateurs, les décideurs, les avocats et les juges à éliminer la discrimination et à renforcer l'égalité devant la loi. Dans le cadre de la défense des droits, la WLAO a recherché l'équité en matière d'emploi et de salaire, la réforme de la justice pénale et la fin de la violence sexiste, du racisme, de la discrimination fondée sur le handicap, de l'homophobie et de la transphobie. La WLAO continue de renforcer l'autonomie des femmes dans la profession juridique en apportant une voix collective et en défendant l'égalité, la diversité et le changement.

Faits en bref

La plaque provinciale est installée en permanence dans les jardins sud à Osgoode Hall, Toronto ( Ontario ).

( ). Le texte de la plaque est disponible en français et en anglais.

La Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé 51 plaques soulignant expressément les contributions des femmes au patrimoine de l' Ontario .

. Depuis 1956, 1 285 plaques provinciales iconiques de la Fiducie ont été dévoilées, commémorant les personnages, lieux et événements importants de l'histoire de l' Ontario .

