BROCKVILLE, ON, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien et le canton de Elizabethtown-Kitley et son comité de reconstruction du Five Mile Light ont dévoilé une plaque provinciale pour commémorer le phare Cole Shoal.

John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, a déclaré : « La Fiducie est heureuse de commémorer le phare Cole Shoal avec une plaque provinciale. Pendant de nombreuses années, le phare a été un élément important de l'histoire maritime et du paysage du patrimoine culturel de la région. Ce phare et les huit autres qui jalonnent ce côté du fleuve Saint-Laurent ont joué un rôle important dans la navigation. Grâce aux efforts de la collectivité, les résidents et les visiteurs pourront découvrir ce point de repère architectural grâce à la réplique créée par le comité de reconstruction du Five Mile Light, qui sera achevée en 2020. »



La plaque se lit comme suit :

Phare du haut-fond (« Five Mile Light »)

Construit en 1856, le phare du haut-fond Cole est l'un des neuf phares de conception quasi identique construits sur la rive canadienne du fleuve Saint-Laurent pour faciliter la navigation des navires marchands et signaler les points dangereux dans les Mille Îles canadiennes. Ce phare en bois, installé sur l'eau, était l'emplacement le plus à l'est de ce réseau de neuf phares situés entre Kingston et Prescott. La structure trapue et de forme effilée était capable de résister à des vents violents grâce à son centre de gravité bas. C'était le dernier phare survivant des neuf phares originaux, jusqu'à ce qu'il soit détruit par la foudre en 2018. Au fil des ans, quatre gardiens de phare ramaient deux fois par jour depuis la côte pour allumer et éteindre la lampe, jusqu'en 1927, date à laquelle le phare a été mis hors service. Connue sous le nom de « Five Mile Light » en raison de son emplacement situé à cinq milles à l'ouest de Brockville, la tour continue de servir de point de repère pour les plaisanciers et rappelle l'âge d'or du Saint-Laurent en tant que corridor de transport prospère. Une réplique construite en 2020 se trouve maintenant sur le site original du haut-fond Cole.

Bob Runciman, président du comité de reconstruction du Five Mile Light, a affirmé : « C'est merveilleux que la Fiducie du patrimoine ontarien reconnaisse, grâce à l'installation d'une plaque patrimoniale, l'importance historique du phare Cole Shoal, surnommé localement le Five Mile Light, l'un des derniers phares carrés datant du milieu du XIXe siècle. Un incendie a ravagé le premier phare, mais heureusement, grâce à la générosité de 142 donateurs, sa réplique, construite selon les normes historiques, se dresse désormais fièrement sur Cole Shoal. Il s'agit d'un rappel visuel précis de son prédécesseur, qui sera désormais orné de la plaque provinciale décrivant le rôle important des phares fluviaux dans l'essor de notre grand pays. »

Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, a déclaré : « Pendant plus de 160 ans, le Five Mile Light s'est imposé comme un incontournable sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Ce phare symbolisait le patrimoine industriel de l'Ontario. Grâce au travail acharné de la Fiducie du patrimoine ontarien, du canton de Elizabethtown-Kitley et du comité de reconstruction du Five Mile Light, les générations actuelles et futures de la population de l'Ontario pourront voir, visiter et se renseigner sur un monument essentiel de l'histoire du transport maritime de l'Ontario ainsi que de comprendre l'importance du fleuve Saint-Laurent dans l'édification de la province que nous connaissons aujourd'hui. »

Faits en bref

La plaque provinciale est installée de façon permanente au 224, Hudson Point Road à Elizabethtown .

. Le texte de la plaque est rédigé en français et en anglais.

Depuis 1956, la Fiducie a dévoilé 1 285 plaques provinciales commémorant des personnes, des lieux et des événements d'importance provinciale dans l'histoire de l' Ontario .

Pour en savoir plus

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.

