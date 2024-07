Une Place de la Gare-Jean-Talon revampée et animée cet été!

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Un espace de détente convivial s'installe à la Place de la Gare-Jean-Talon, près de la station de métro Parc, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP). Une programmation d'activités spéciales est également proposée pour le plaisir de toutes et tous en collaboration avec les organismes du milieu.

« La Place de la Gare-Jean-Talon est un lieu phare : on veut depuis longtemps qu'elle soit une porte d'entrée du quartier digne de ce nom, grâce à un aménagement et une animation à la hauteur des citoyennes et citoyens de Parc-Extension. La communauté pourra à la fois fréquenter et s'approprier davantage la place publique dans un environnement aménagé, agréable et sécuritaire. Les nouvelles installations permettent aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Venez profiter de cette belle aire propice aux rencontres et à la détente! », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les nouveautés à ne pas manquer cet été :

davantage de spectacles pour toutes et tous;

une microforêt éphémère en pot avec une vingtaine d'arbres;

des tables à pique-nique;

quatre vélos stationnaires musicaux (mi-juillet);

une murale sur le bâtiment du 7300, rue Hutchison (début août).

Les citoyennes et citoyens pourront aussi rencontrer sur place des organismes de l'arrondissement afin de mieux connaître les divers services de soutien et de référencement de leur quartier. Des kiosques seront en place tous les jeudis, de 14h à 17h, jusqu'au 22 août.

De plus, la patrouille verte de l'éco-quartier Ville en vert animera et sensibilisera la population au tri des matières, à la gestion des mégots de cigarettes et aux habitudes à adopter pour maintenir les lieux propres, le 14 juillet à 13h, le 27 juillet à 16h et le 11 août à 13h.

Embarquez dans la danse tous les jeudis!

Les chorégraphes Andy Michel et Benjamin Boom de PEYO de même que les danseurs Wylcharles et Bradley de Prima Danse et anciens participants à l'émission Révolution, seront présents tous les jeudis de 18h à 20h, jusqu'au 22 août, pour des prestations de danses urbaines suivies d'ateliers d'improvisation avec le public adolescent.

14 juillet : Spécial dimanche en famille!

Caravane Espace pour la vie et jeux grandeur nature, de 10h30 à 15h30

La Crinoline aux chapeaux de Marguerite à bicyclette (cirque) à 11h

de Marguerite à bicyclette (cirque) à 11h Kiosque Ville en vert à 13h

Les ramoneurs! du Cirque Hors Piste (cirque) à 13h

du Cirque Hors Piste (cirque) à 13h Atelier de cirque et manipulation d'objets par Cirque Hors Piste à 13h30

Atelier et performance de danses urbaines et traditionnelles par PEYO à 13h30

Programmation diversifiée d'activités gratuites tout l'été!

Une programmation variée a été pensée spécialement pour divertir et faire bouger les gens cet été. De juillet à septembre, découvrez les spectacles dédiés aux familles et au grand public :

20 juillet à 19h : Lucibela (musique)

27 juillet à 19h : Lavanya et Projet Dharani (musique)

11 août à 13h15 : Veils of Bollywood (atelier de danse, spectacle et DJ)

24 août à 19h : Fim de Mundo de Bianca Rocha (musique)

(musique) 15 septembre à 11h : Victor de La Marche du crabe (théâtre)

La bibliothèque de Parc-Extension et le Roulivre offriront des périodes d'heures du conte et des animations autour de la lecture pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents (23 juillet et 20 août, de 10h à 12h) de même qu'une activité ludique d'initiation aux technologies pour le grand public (10 septembre, de 10h à 12h).

Il y aura aussi des ateliers d'initiation au tam-tam (21 juillet à 11h, 18 juillet et 22 août, de 15h30 à 17h) et d'initiation à la jonglerie (17 août à 20h).

GUEPE invite le public à découvrir la nature urbaine avec une foule d'artéfacts à manipuler et à discuter avec un(e) expert(e) en biodiversité les 11 juillet à 14h, 23 juillet à 10h, 3 août à 15h et 11 août à 13h. Les kiosques aborderont les notions d'équilibre de l'écosystème urbain.

Partenaires du projet

Ce projet estival est possible grâce à une subvention du ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la Ville de Montréal. Aussi, VSP tient à souligner l'importante collaboration de partenaires sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour : poste de quartier 31 du SPVM, Université de Montréal, Société de transport de Montréal, Maxi Avenue du Parc, First Choice, CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal, PACT de rue, Table de quartier de Parc-Extension et Bureau d'information de Parc-Extension.

