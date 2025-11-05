Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
05 nov, 2025, 17:56 ET
QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay, ainsi que son collègue, député de Pontiac, André Fortin, feront un point de presse à 8 h 00.
DATE :
Jeudi 6 novembre 2025
HEURE :
8 h 00
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
